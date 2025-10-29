Lagkaptenen efter drömträffen: "Gillar ju inte att skjuta"

Han har skjutit sju skott på 13 matcher. Men när det behövdes som mest klev kaptenen fram. Jakob Karlssons andra mål för säsongen var lika vackert som hans första och betydde tre poäng mot Mora. – Jag gillar ju inte att skjuta så mycket men den satt rätt bra i bortre krysset. En väldigt viktig seger för oss, säger han.

Vimmerby Hockey stod för en riktigt bra insats mot Mora i 60 minuter. Det var egentligen bara målen som saknades – och känslan var att det var på väg att bli en ny hedersam förlust. Men när matchen stod och vägde i mitten av den tredje perioden visade Jakob Karlsson vägen. Direkt från båset läste kaptenen en passning från Mora-försvaret, avancerade några skär och snärtade upp 2-1 i bortre. Ett mål som blev helt matchavgörande.

– Jätteskönt att vinna och väldigt betydelsefullt för oss efter tre raka förluster, säger han efter matchen.

Mer variation i speluppbyggnaden

Vimmerby Hockey visade upp ett mer varierat spel i uppbyggnadsfasen mot Mora. Efter att i tidigare matcher mest ha lyft ut pucken och kämpat om att vinna dueller i sarghörnen vågade VH spela sig genom mittzon vid flera tillfällen.

– Vi har pratat om att vi behöver komma mer samlat i vissa lägen och hitta mer variation när vi ska hålla i pucken och få mer lugn i spelet istället för att bara lyfta upp och jaga. Ibland behöver vi lugna ner och hitta vår rytm i matchen och det tycker jag vi gör bättre ikväll, men där har vi har vi mer att utveckla.

Annons:

"Ska vara jobbigt att komma hit"

Segern var Vimmerby Hockeys tredje raka i VBO Arena och de tre poängen gör att laget nu befinner sig på säker mark i tabellen med Almtuna och Troja-Ljungby bakom sig.

– Klart det har betydelse att vinna tre raka hemma. Andra lag ska tycka det är jobbigt att komma hit. För oss ger det också en känsla av att vi kan ta mycket poäng här. Sen är det klart att vi måste hitta sätt att vinna fler bortamatcher.

Är du förvånad över att ni spelar ut Mora som ni gör?

– Ja, lite. De har ett bra lag. Samtidigt är vi ett hårt arbetande lag och ett väldigt ödmjukt gäng. Alla köper modellen och hur vi ska spela. Det känns som att vi har insett vad som krävs för att vinna matcher i den här serien och på så sätt är jag inte förvånad. Men det är viktigt att vi får utdelning och poäng med oss också. Vi har varit nära i de två senaste matcherna men förlorat på special teams.

Fortsatt tufft i powerplay

Mot Mora hade Vimmerby Hockey fyra nya chanser i powerplay utan utdelning.

– I kväll såg det ändå bättre ut. Vi skapade bra med chanser och var nära mål, men sett över säsongen behöver det såklart bli bättre. Det vet alla. Men vi stöttar de som får chansen och jobbar för att det ska bli bättre. I kväll har vi ett bra boxplay vilket är väldigt skönt, att vi inte tappar matchen på det.