AIK-backen stängs av i fyra matcher – missar mötet med VH

Alfred Barklund har gjort fem poäng hittills i AIK-tröjan. Nu stängs han av i fyra matcher efter en ful crosschecking i matchen mot Modo. Foto: Bildbyrån

AIK-backen Alfred Barklund tacklade in Modos Sebastian Ohlsson i sargen. Nu stängs han av i fyra matcher och tvingas böta 5 800 kronor.

Alfred Barklund har varit en av AIK:s ledande backar så här långt och snittat över 23 minuter per match, näst mest i laget.

Nu står det klart att Vimmerby Hockey slipper möta backen på Hovet.

"Känner genuin ånger"

Barklund stängs av i fyra matcher efter en förseelse i slutet av matchen mot Modo. Med 36 sekunder satte backen in en crosschecking i ryggen på Modos Sebastian Ohlsson som brakade in i sargen.

– Det har aldrig varit min avsikt att motspelaren skulle falla in i sargen. Min uppfattning är att vi hade fysisk kontakt, jag bromsar in i situationen och min klubba är placerad mot hans ryggslut i samband med att jag förberedde mig för en kampsituation vid sargen. Tyvärr fick situationen ett olyckligt utfall, vilket jag djupt beklagar. Jag känner genuin ånger över det inträffade. Jag hoppas att Olsson inte skadade sig illa, säger AIK-backen i domen.

Utöver avstängningen får Barklund böta 5 800 kronor.