VH PLOCKAR IN DUBBLA FORWARDS PÅ LÅN

I onsdags spelade Kalle Carlsson från Karlskrona HK med Vimmerby Hockey. Mot AIK blir det två andra Hockeyettan-forwards som stärker upp Vimmerbys bräckliga forwardssida.

Colson Gengenbach har dragit. Oscar Davidsson är tillbakakallad till HV71. Martin Pärna och Kevin Wennström är skadade.

Vimmerbys forwardsläge är allt annat än optimalt.

Till onsdagens segermatch mot Mora IK var Kalle Carlsson från Karlskrona HK på lån. Till fredagens match mot AIK på Hovet blir det den 25-årige ytterforwarden Isak Jonsson från Lindlöven och Theo Hårdstam från Vallentuna Hockey.

Säsongen 2023-2024 gjorde Jonsson tre matcher i Mora, men har sedan dess lirat i Lindlöven där han är assisterande lagkapten. I år har han gjort 13 poäng på sju matcher. Förra året blev det 31 poäng på 27 matcher.

Hårdstam spelade med AIK i Hockeyallsvenskan förra säsongen och mäktade med elva poäng på 52 matcher. I Vallentuna har det blivit fem poäng på tio matcher.

Hårdstam kommer spela matchen både fredag mot just AIK och även söndagens match mot Troja-Ljungby.

"Stort tack till Vallentuna Hockey och Lindlövens IF för hjälpen", skriver VH.