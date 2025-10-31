LIVE: Följ Vimmerbys jakt på seger mot AIK

Annons:
Mot Mora fick Vimmerby jubla. Får VH göra det även mot AIK?
Foto: Bildbyrån
Vimmerby vill bryta bortastatistiken. På fredagskvällen har man chans att göra det mot AIK. Följ matchen från Hovet med oss.
Segern mot Mora hemma i onsdags stärkte Vimmerby och nu vill man bryta sin mörka bortatrend. Här nedan kan ni följa matchen i sin helhet.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
