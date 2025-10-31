31 oktober 2025
LIVE: Följ Vimmerbys jakt på seger mot AIK

Mot Mora fick Vimmerby jubla. Får VH göra det även mot AIK? Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 31 oktober 2025 16.30

Vimmerby vill bryta bortastatistiken. På fredagskvällen har man chans att göra det mot AIK. Följ matchen från Hovet med oss.

Segern mot Mora hemma i onsdags stärkte Vimmerby och nu vill man bryta sin mörka bortatrend. Här nedan kan ni följa matchen i sin helhet.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

