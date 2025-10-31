31 oktober 2025
VIMMERBY FÖRNEDRAT AV AIK PÅ HOVET

Vimmerby fick deppa ordentligt på Hovet mot AIK. Foto: Arkivbild

ISHOCKEY 31 oktober 2025 21.23

Förra säsongen stod Vimmerby för ett riktigt rån mot AIK på Hovet. Säsongens första möte i huvudstaden landade i en total förnedring. 
AIK vann med hela 8-1.

Ett osannolikt minne för Vimmerby Hockey från den förra säsongen var 1-0-segern borta mot AIK med 1-0. Då sköt hemmalaget 46 skott samtidigt som VH mäktade med sex.

Hela hockeysverige beskrev det som ett rån av sällan skådat slag.

Om det var ett rånförsök planerat i kväll slutade det utan att klubben fick med sig något byte över huvud taget och greps redan innan det påbörjats.

AIK körde nämligen över Vimmerby totalt och Vimmerby förlorade med genanta 8-1.

Elliot Ekefjärd gjorde tröstmålet i den tredje perioden. Förlusten var Vimmerbys sjätte på sju bortamatcher. 

Mer om matchen på sajten senare.

Simon Henriksson

