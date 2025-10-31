FEM PUNKTER: En förödmjukande kväll på Hovet

Här är Simon Henrikssons fem punkter efter 8-1 på Hovet.

Det blev en förödmjukande kväll för Vimmerby Hockey på Hovet mot AIK. Här är Simon Henrikssons fem punkter från 8-1-matchen.

Glöm det här direkt bara – viktigare på söndag

Det är trist att bli förnedrad. Att bli så här förödmjukad är naturligtvis hemskt.

Men för alla inblandade är det endast att glömma den här 8-1-förlusten på Hovet. Det finns ingen möjlighet eller tid att grotta ned sig i vad det egentligen var som hände.

På söndag väntar Troja-Ljungby på bortaplan. En match som är mycket viktigare på papperet för Vimmerby.

Så glöm bara det här direkt.

Jobbig start för hjälpsamme Claes

Sett till behandlingen går det inte att kalla Claes Endre för något annat än hjälpsam. Den ratade målvakten har ställt upp för Vimmerby gång efter en annan den här säsongen. Nu har han fått ett korttidskontrakt och borta mot AIK fick han chansen i kassen.

Sedan Claes Endre vaktat målburen har det gått en halv vår, en hel sommar och en stor del av hösten. Lite oväntat var det allt att Eric Karlsson kastade in just Endre i målet mot AIK.

Om han fick en lugn och skön start? Nej.

AIK hade 10-0 i skott när det var dags för powerbreak och 2-0 i mål. Två skott från blå med förvisso bra skymning som Endre nog hade velat ha tillbaka. Åtminstone det andra i fem mot fem. En bättre start hade han nog hoppats på den hjälpsamme Claes. Roligare blev det inte för honom under resten av matchen.

Synd om honom är det förstås, med tanke på att han spelar för ett permanent kontrakt någon annanstans.

Redan sjätte förlusten borta – bara tre inspelade poäng

Sju bortamatcher. Sex förluster. 29-12 i målskillnad.

Det enda glädjeämnet när det gäller Vimmerby i buss är bortamatchen mot Västerås, som man vann med 3-1. Resterande matcher på resande skridsko har resulterat i förluster. Totalt har man 29 insläppta mål på samtliga bortamatcher och blott elva gjorda framåt, varav sju mot Nybro och Västerås.

Förnedringen borta mot AIK förstärkte Vimmerbys usla bortafacit ytterligare. Ska VH hålla sig undan absoluta botten går det inte att fortsätta spela så här på bortais.

Hård behandling för lånet från Vallentuna

Nej, det var nog inte det här han drömde om när telefonen ringde från Astrid Lindgrens barndomsstad. Hockeyettan-forwarden Theo Hårdstam anslöt till AIK redan som 14-åring och gick sedan hela vägen upp till seniorlaget. Förra säsongen deltog han i samtliga 52 matcher för Gnaget, men det blev ingen fortsättning.

I stället hamnade han i Vallentuna och tidigare i höstas rev han upp känslor bland de svartgula fansen. Hårdstam delade en bild på Djurgårdens premiärtifo på sin Instagram. Kanske var det just därför han sa ja till att möta sitt gamla lag på lån med Vimmerby?

Han fick vara med om en storförlust och behandlades inte supervänligt av hemmaspelarna direkt. Tacklingarna var många mot forwarden och det blev en tung kväll för 21-åringen.

Landslagsuppehållet kommer lägligt för sargat VH

En match borta mot Troja-Ljungby återstår innan landslagsuppehållet. Det ska nog ett sargat Vimmerby vara glada för. Spelare har lämnat och på frånvarolistan finns ett flertal offensiva spelare. Att det här landslagsuppehållet som nu kommer gör det lägligt är lätt att konstatera.

Nu måste sportchef Pelle Johansson hitta en eller två värvningar under tiden Tre Kronor spelar. Något alternativ finns inte.