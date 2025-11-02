VH kastar om i powerplay inför jumbomötet: "Måste göra någonting"

Den jobbiga storförlusten mot AIK ska vara glömd. Hovet är utbytt mot SP Arena och Troja-Ljungby väntar på bortais i eftermiddag. – I vårt fall handlar det om det mentala. Vi behöver kliva ut och tro på oss själva, säger tränaren Eric Karlsson.

Det blev en mycket tuff kväll för Vimmerby Hockey i Stockholm i fredags kväll. AIK vann med hela 8-1 och Vimmerbyspelarna har haft ledigt under lördagen för att samla ny kraft.

Redan under söndagen väntar en ny viktig match i serien borta mot Troja-Ljungby. Nykomlingen, som besegrade Vimmerby efter förlängning i premiären, ligger sist i serien och VH är nästjumbo.

– Känslan är bra. Det positiva med den här ligan är att det är match snart igen och att man inte kan fastna i varken bra eller dåliga prestationer, säger Eric Karlsson.

Han har också glädjande besked att ge på skadefronten. Kevin Wennström är redo för spel igen och Oscar Davidsson, som spelade med HV71 borta mot Timrå IK i går, kommer också till Ljungby. Lånet Theo Hårdstam finns också med.

– Så vi är 13 forwards och sex backar.

"Ska inte göra tusen förändringar"

Kevin Wennström kliver in med Jakob Karlsson och Elliot Ekefjärd. Oscar Davidsson spelar med Adam Petersson och Isac Andersson medan Theo Hårdstam blir extraforward.

– Det som är viktigt är att en prestation inte definierar oss och därför ska vi inte göra tusen förändringar.

Men Eric Karlsson och Stefan Fredriksson kastar om i powerplay och boxplay. I den första spelformen är VH näst sämst och i den andra sämst.

– Vi släppte fyra senast i boxen och det är inte tillräckligt bra. Jag tycker ändå att vi både ledare och spelare har en grund där, men det handlar om att få ut mer av det i matchsituationer. Det handlar om att skaka av sig det som har varit.

Så kastar man om i PP

I numerärt överläge gör man också om i formationerna. Jakob Karlsson går in för Emil Ekholm i förstaformationen. Ekholm spelar i stället i det andra powerplayet.

– Vi har gjort lite förändringar och hoppas det kan ge något.

Vad hoppas att ni det ska generera?

– Special teams har inte varit tillräckligt bra. Vi är sjua i fem mot fem, så vi måste göra någonting. Vi har inte haft möjlighet att träna innan, vi kom hem mitt i natten och hade ledigt i går. Jakob och Anton (Carlsson) har spelat ihop i många år.

"Spelar ett högriskspel"

Eric Karlsson tycker att Troja-Ljungby, som både gjort och släppt in mycket fler mål än Vimmerby, är ett skickligt lag.

– De spelar ett högriskspel och ger mycket i spelet med pucken, men ger också mycket misstag åt andra hållet. De har släppt in mycket mål, men också gjort mycket framåt. I vårt fall har vi pratat om det mentala. Vi måste kliva ut och tro på oss själva. Vi ska spela med hjärtat och vara uppoffrande. Det är nyckelpunkter.

Hur viktigt är det att visa något annat efter insatsen i fredags?

– Det är jätteviktigt. Vi har haft två plumpar och det är Östersund och AIK. Den gången studsade vi tillbaka mot Oskarshamn och det får inte bli för stort eller yvigt. Det handlar om byte för byte och visa vår identitet. Det handlar om prestationen.

Pontus Eltonius kommer att vakta målburen.