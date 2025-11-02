KAPTENEN HJÄLTE NÄR VH SLOG TROJA

Vimmerby Hockey vände 0-2 till seger 3-2 efter straffar borta mot Troja-Ljungby. Stor hjälte blev lagkaptenen Jakob Karlsson, som gjorde 2-2 och dessutom satte dit den avgörande straffen.

Efter magplasket på Hovet i fredags, där Vimmerby föll med hela 8-1 mot AIK, ville många se något annat i jumbomötet mot Troja-Ljungby.

Den första perioden såg lika otäck ut för VH den här gången. Troja vann skotten med 10-2 och ledde fullt rättvist med 1-0 efter 20 spelade minuter. VH spelade hela sex minuter i boxplay i perioden, men lyckades stå emot samtliga tre gånger.

Det kaxiga Vimmerby som Eric Karlsson ville se syntes det dock inget av nere i Ljungby.

Utökade ledningen

Den andra perioden var inte mycket ljusare för gästerna. När det vankades fyra mot fyra-spel i slutdelen av perioden satte Isak Salqvist 2-0 för hemmalaget.

Just där och då talade absolut ingenting för att VH skulle vara något annat än jumbo när söndagen summerades.

Hittade energi

I den tredje perioden hittade Vimmerby ny energi och fick en bit in i perioden ett mål bortdömt. Nick Bochen sköt 2-1 från blå, men Filip Fornåå Svensson bedömdes påverka Jonathan Stålberg för mycket.

Det bortdömda målet blev dock inte avgörande. Emil Ekholm hittade en 2-1-reducering i slutsekunderna av ett numerärt överläge med knappt åtta minuter kvar.

Vimmerby jagade kvittering och det skulle också komma. Efter en tilltrasslad situation framför mål petade Jakob Karlsson in 2-2 för bortalaget. Även det här målet tittade domarna på, men bedömde den här gången att det fick stå sig.

Stillastående slagsskottsstraff

Övertiden blev mållös och matchen gick till straffar. Totalt åtta straffar hann skjutas utan någon nätkänning. I den femte omgången skickade VH fram lagkaptenen Jakob Karlsson, som stod för en oortodox straff och stillastående slagsskottsköt in pucken bakom Stålberg.

Pontus Eltonius klarade Trojas efterförljande straff och därmed hade Vimmerby vänt och plockat två värdefulla poäng i Smålandsderbyt.

VH är nu tolva i Hockeyallsvenskan, dock med en match mer spelad än nästjumbon Södertälje.