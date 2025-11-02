FEM PUNKTER: Underbart oortodox straff av kaptenen

Vimmerby Hockey vände underläge till straffseger borta mot Troja-Ljungby. En viktig seger i jumbomötet. Här är Simon Henrikssons fem punkter efter 3-2-vinsten.

Tron var inte här i första i alla fall

En 8-1-förnedring på Hovet mot AIK kan förstås sätta sina spår. Men det skulle det inte göra, hoppades tränaren Eric Karlsson när vi språkades vid imorse.

”I vårt fall har vi pratat om det mentala. Vi måste kliva ut och tro på oss själva. Vi ska spela med hjärtat och vara uppoffrande. Det handlar om byte för byte och visa vår identitet”, var hans svar.

Men den där kaxigheten fanns inte där i dag heller. Det kunde mycket väl ha varit 10-0 i skott och 2-0 i mål när första powerbreaket närmade sig. Det var nästan så det var också.

Vart den där tron nu än var, så var den inte Ljungby i alla fall i öppningsakten.

Starkt att klara tre boxplay ändå

Ska vi hitta någon ljusglimt från öppningsvakten var det boxplay. VH, som släppte fyra i boxplay i fredags, fick spela hela tre numerära underlägen i öppningsperioden. En del onödiga utvisningar drog man på sig, men om självförtroendet i spelformen fick sig en törn senast så syntes det inte jättemycket av det i dag.

Det var starkt av Vimmerby, som är ligasämst i spelformen, att stå emot Trojas tre powerplay i period ett. Det är viktigt att börja bygga ett bättre boxplay om det ska kunna lyfta i tabellen.

PP-förändringen som kom av sig

Många har velat se Jakob Karlsson och Anton Carlsson tillsammans i powerplay, bland annat vår krönikör Micael Rundberg.

Mot Troja var det så dags. Skulle Karlsson och Carlsson kunna göra stordåd gemensamt, som så många gånger förr i Hockeyettan?

Det var väl förhoppningen när Eric Karlsson och Stefan Fredriksson till sist satte ihop de båda i spelformen. Men någon omedelbar effekt fick man inte. Vimmerbys första numerära överläge var inte särskilt chansrikt, även om man höll Troja i defensiv zon långa stunder. Det andra var över på fem sekunder efter att Jakob Karlsson själv blivit utvisad. Det tredje blev inte heller särskilt lyckat, men vi kanske får ge den nya konstellationen lite mer än en match tillsammans.

Underbart oortodox straff av kaptenen

Han är inte som alla andra, Jakob Karlsson. Först utjämnar han till 2-2 med 22 sekunder kvar. Sedan får tv-tittarna se hur han lindar om klubban inför straffläggningen. Men skulle han ens få slå någon?

I den femte omgången klev han fram och bjöd på något som mer liknande en innebandystraff. Långsamt, tidiga finter och så plötsligt ett tvärstopp. Därefter ett slagskott. ”Så ska man ju göra”, vrålade en känd tv-kommentaror en gång i tiden.

Två otroligt viktiga poäng för VH och en underbart oortodox straff av kaptenen.

Oerhört viktig vändning rent mentalt

Troja-Ljungby hade 2-0 inför den tredje och det var snarare i underkant än något annat. Det kunde ha blivit en riktigt obehaglig avslutning för Vimmerby inför uppehållet. Ny jumbo och överkörd borta mot nykomligen.

Men så blev det ju inte alls. Vimmerby gjorde två mål i tredje och vann sedan på straffar. Mental styrka visade laget definitivt upp i det här jumbomötet och extra starkt eftersom den första reduceringen dömdes bort efter att domarna en längre tid tittat på reprisbilderna.

Nu kan VH i stället ta uppehåll på säker mark med en moralstärkande vändning och en andra seger på bortaplan i bagaget.