Kaptenen efter udda straffavgörandet: "Stålberg vet om det"

Jakob Karlsson har skjutit många straffar på Jonathan Stålberg på träning. Därför bestämde han sig för att överraska honom. – Jag har aldrig lagt den typen av straff, så det var kul att den fick gå in, säger matchhjälten efter derbysegern.

I Hockeyettan har Troja-Ljungby och Vimmerby Hockey varit bittra rivaler. Ofta med Jakob Karlsson i centrum. Det gjorde nog inte ont för VH-kaptenen att både få sätta 2-2 i slutminuten av ordinarie tid och sedan avgöra med en slagsskottstraff i straffläggningen.

Innan straffläggningen fick man se lagkaptenen linda om sin klubba, men ändå dröjde det till omgång fem innan han fick chansen.

– Jag hade dålig tejp, den hade gått sönder, så jag gjorde det ifall åskan skulle slå ned och jag fick lägga en. Då måste man ha bra tejp, säger Jakob Karlsson.

Hur vill du själv beskriva straffen?

– Jag har lagt ganska lite straffar, men jag brukar vilja komma ut till höger, bromsa och försöka få målvakten att rycka lite. Alla andra hade kommit nära och Stålberg är stor, så jag bestämde mig tidigt för att skjuta ett slagskott i gubbhörnet. Stålberg vet om hur jag vill göra, jag har lagt många på honom på träning, så jag visste att han skulle öppna upp plocken lite, så jag skulle skjuta mot plockkrysset. Jag kände att bara jag fick den över benskyddet, så var det bra chans. Jag har aldrig lagt den typen av straff tidigare, så det var kul att den gick in.

"Troja fegar ur"

Backar vi bandet till kvitteringen, med 38 sekunder kvar, blev det en nervös väntan på om målet skulle godkännas eller inte.

– Man är rätt nollställd där. Det kan hända vad som helst, men det hade varit ruskigt tungt om båda blivit bortdömda. Det är små marginaler, men jag tycker första ska bli mål också. Han är inte i målgården när skottet går, men det är tilltrasslade situationer. Jag tycker båda ska vara mål och det är skönt att ett blev det.

Den här vändningen kan få stor betydelse, tror Jakob Karlsson.

– Att vi tar två poäng är jätteviktigt. Bortamatcher i den här serien är svåra och de kommer ut hårt samtidigt som vi tar två dåliga utvisningar. Det är väldigt starkt av oss att komma tillbaka från 2-0-underläge. Vi är ruskigt bra i sista tycker jag. Vi gör lite ändringar i spelet och linorna och spelar mer på instinkt. Vi skapar mycket chanser och är värda att komma ikapp. Troja fegar ur lite i sista och vi vet att de tappat många ledningar. Skulle vi bara få in 2-1 så visste vi att det skulle bli jobbigt för dem. Det var skönt att vi fick göra ett mål i PP. Det ger oss en väg in i matchen och vi dödar boxen i dag också. Att vi vinner special teams ger självförtroende och är betydelsefullt.

"Har inte så många sådana kvar"

Styrkan i den här spelartruppen visades i den här matchen, anser lagkaptenen.

– Vi har jätteproblem i första och det var inte alls bra. Vi har problem med pucken, tar dåliga utvisningar och åker på spelvändningar hela tiden. Det var ingen bra början, men jag tycker vi jämnar ut det i andra. Sedan får de 2-0 sent efter en felaktig utvisning, men vi har över tid visat att det finns en himla moral och att vi ser framåt. Vi försöker ha nästa byte i fokus och det är klyschigt, men det är så man måste hantera det.

Hur känner du för att bli tvåmålsskytt och hjälte?

– Det är kul att få avgöra, jag har väl inte så många sådana kvar.