Jätteras av Virserum i tredje perioden mot serieledaren

VSGF torskade stort borta mot Nässjö. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Virserum tog första segern senast. Borta mot tabellettan Nässjö HC blev det desto jobbigare. 12-1 vann hemmalaget med.

Virserums SGF har haft en jobbig inledning på säsongen. Idel förluster och tränaravhopp har stört, men senat kom första segern när Rydaholm besegrades med 5-4 efter övertid.

Stärkta av den segern stundade bortamatch mot serieledande Nässjö HC. VSGF stretade emot väldigt väl i början och hade 1-1 efter 20 spelade minuter.

Carl Backskär, framspelad av Axel Borg och Alfred Skärkarl, satte 1-1 mot slutet av öppningsakten.

Jobbig avslutning

Virserum stretade också emot hyfsat länge i den andra akten, men sedan tog det roliga tvärslut för bortalaget. Knappt sju minuter in på perioden kom 2-1 och en halv minut senare även 3-1.

Knappt ett par minuter senare kom även 4-1 för Nässjö. Vimmerbysonen Joel Stridell, som poängmässigt hade en bra kväll, gjorde sedan 5-1 med fem minuter kvar av andra perioden.

Om den andra var jobbig var det ändå ingenting mot den tredje. Nässjö öste på och gjorde hela sju mål till på VSGF.

Matchen slutade alltså förkrossande 12-1.

Ingen ny tränare

Virserum ligger sist i serien och leddes även den här matchen av tillfällige tränaren Jens Åkerström. En ny tränare är ännu inte presenterad för hockeylaget.

Vår tidning har sökt kommentar angående matchen.