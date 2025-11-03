Björklövenback stängs av – missar matchen mot Vimmerby

Björklöven-backen Matthew Cairns blir avstängd två matcher till följd av en knätackling i gårdagens match mot Mora. Han missar därmed matchen mot Vimmerby efter uppehållet.
Foto: Bildbyrån
Serieledaren Björklöven tog sin sjunde raka seger när Mora IK besegrades med 3–0 på bortais på söndagseftermiddagen.
Efter matchen anmäldes backen Matthew Cairns till disciplinnämnden för en förseelse i början av första perioden. Det var i närheten av sargen i mittzonen som Matthew Cairns satte in en oschysst knätackling på Moracentern Hampus Larsson.
Situationen renderade inte i någon utvisning på isen men Lövenbacken har blivit anmäld och straffad i efterhand. Han stängs av i två matcher och får även betala 4 900 kronor i böter. Det betyder att han missar hemmamatchen mot Vimmerby den 12 november och bortamatchen mot Västerås IK två dagar senare.