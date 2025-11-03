Björklövenback stängs av – missar matchen mot Vimmerby

Björklöven-backen Matthew Cairns blir avstängd två matcher till följd av en knätackling i gårdagens match mot Mora. Han missar därmed matchen mot Vimmerby efter uppehållet. Foto: Bildbyrån

Björklöven-backen Matthew Cairns stängs av två matcher för en knätackling han delade ut mot Mora IK i går. Det betyder att han missar matchen mot Vimmerby Hockey direkt efter uppehållet.

Serieledaren Björklöven tog sin sjunde raka seger när Mora IK besegrades med 3–0 på bortais på söndagseftermiddagen.

Efter matchen anmäldes backen Matthew Cairns till disciplinnämnden för en förseelse i början av första perioden. Det var i närheten av sargen i mittzonen som Matthew Cairns satte in en oschysst knätackling på Moracentern Hampus Larsson.

Situationen renderade inte i någon utvisning på isen men Lövenbacken har blivit anmäld och straffad i efterhand. Han stängs av i två matcher och får även betala 4 900 kronor i böter. Det betyder att han missar hemmamatchen mot Vimmerby den 12 november och bortamatchen mot Västerås IK två dagar senare.