UPPGIFTER: SHL-TALANG FÖRSTÄRKER VIMMERBY HOCKEY

SHL-talangen Hugo Orrsten, som har avrit utlånad till Mora IK den här säsongen, förstärker Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

Förra säsongen gjorde han sex SHL-matcher med Örebro och vräkte in poäng för föreningens J20-lag. Den här säsongen har Hugo Orrsten varit utlånad till Mora, men enligt uppgifter fortsätter han den i Vimmerby Hockey.

Under tisdagen meddelade Mora IK via sin hemsida att man tillsammans med Örebro IK enats om att bryta låneavtalet för forwarden Hugo Orrsten. 19-åringen lånades in till Mora i Hockeyallsvenskan för hela säsongen, men har fått begränsat med speltid på slutet.

”Hugo lämnar Mora IK redan nu, då vi inte kan erbjuda den istid som krävs för hans fortsatta utveckling. Vi vill rikta ett stort tack till Hugo för hans tid och engagemang i Mora IK och önskar honom stort lycka till i framtiden”, skriver klubben på sin hemsida.

I stället blir det nu Vimmerby Hockey, som har varit på forwardsjakt, som blir nästa klubbadress för den storväxte talangen (189 centimeter och 90 kilo).

Förra säsongen gjorde Hugo Orrsten sex matcher i SHL med Örebro, samtidigt som han vräkte in 67 poäng på 47 matcher med klubbens J20-lag. I Mora den här säsongen har det blivit fyra poäng på 15 matcher.

På kontot har Hugo Orrsten också 29 juniorlandskamper, två av dem med J20-landslaget i år.

Ansluter nästa vecka

Det var Hockeynews som under tisdagsförmiddagen droppade att 19-årige Orrsten var nära en överenskommelse med Vimmerby Hockey, uppgifter som vår tidning även fick stöd för under dagen.

När vi under tisdagseftermiddagen var i kontakt med VH:s sportchef Pelle Johansson förnekade han dock kategoriskt att något var på gång med Orrsten, och sade sig då inte ens veta om att spelarens låneavtal med Mora IK var uppsagt.

Detta visade sig dock inte vara sant, utan under tisdagskvällen fick vi från välunderrättade källor bekräftat att det ska vara klart att Hugo Orrsten förstärker Vimmerby.

Enligt uppgift ansluter 19-åringen till Vimmerby under kommande vecka. Vi har dock ännu inte fått bekräftat hur lösningen med Orrsten ser ut, om det handlar om ett lån eller om en värvning från Örebro.