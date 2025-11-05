Vår tidnings uppgifter om att Vimmerby Hockey plockar in Hugo Orrsten från SHL-klubben Örebro har precis bekräftats av VH.

Hugo Orrsten gjorde under förra säsongen sex SHL-matcher med Örebro och vräkte in poäng för föreningens J20-lag. Hugo har dessutom 29 juniorlandskamper på meritlistan, varav två med J20-landslaget tidigare i år.

Den här säsongen har Hugo Orrsten varit utlånad till Mora IK i Hockeyallsvenskan där han inte har fått det att lossna på samma sätt som i fjol.

Låneavtalet bröts nyligen och vår tidnings uppgifter att 19-åringens karriär fortsätter i Vimmerby Hockey har precis bekräftats av klubben.

"Vi är glada över att kunna knyta till oss en spelare med Hugos potential och driv. Han kommer tillföra både fysik och offensiv kraft till vår trupp", säger Pelle Johansson i en kommentar till klubbens sociala medier.