HA-KLUBBENS AKUTA EKONOMISKA KRIS ÖVER

Styrelsens och kanslipersonalens hårda arbete, plus stöd från supportrar och samarbetspartners, ska ha löst den allsvenska klubbens ekonomiska bryderier.

”Man kan kanske tycka att det är förvånande att vi går ut med detta bara några veckor efter den senaste artikeln om vår ekonomi. I samarbete med våra företagspartners, Ålems Sparbank och genom våra insamlingar har vi dock lyckats positionera oss i ett betydligt bättre läge än för bara några veckor sedan”, säger Nybro Vikings ordförande Magnus Krantz i ett pressmeddelande.

"Kan inte sluta samla in pengar"

Även om den akuta krisen är avvärjd pekar klubben på att det är fokus på långsiktig hållbarhet nu.

”För att vara tydlig. Den akuta krisen är över, men det innebär inte att vi kan släppa på kostnadskontrollen eller sluta samla in pengar. Nu handlar det om att bygga något som är hållbart över tid och därmed skapa de bästa förutsättningarna för nästa säsong”, säger Magnus Krantz i ett pressmeddelande.

Nybro Vikings klubbdirektör Anders Westring uppskattar engagemanget.

”Jag är oerhört stolt över hur alla som jobbar i föreningen har dragit sitt strå till stacken för att ta oss ur det akuta läget. Långa dagar och otaliga möten har skapat ett bättre nuläge och en starkare framtidstro för Nybro Vikings. Vi har nu nått första delmålet, en säkrad likviditet, nu fortsätter vi arbetet med att även nå hockeyallsvenskans kapitalkrav på fem procent eget kapital i förhållande till totala intäkterna”, säger Anders Westring.