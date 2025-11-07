OFFICIELLT: LINDGREN KLAR FÖR ÅTERKOMST TILL VH

Elias Lindgren återvänder till Vimmerby Hockey efter en kort sejour i Södertälje SK. Foto: Bildbyrån

Det kom uppgifter på Elias Lindgrens återkomst till Vimmerby Hockey på torsdagskvällen. Nu meddelar klubben att värvningen är klar.

Elias Lindgren svarade för två starka säsonger i Vimmerby Hockey, där han först var med och förde upp VH i Hockeyallsvenskan och sedan höll klubben kvar i näst högsta serien.

Han kritade på för Södertälje SK inför årets säsong och har inte lyckats slå sig in i laget som kämpar i botten av Hockeyallsvenskan.

"Känner klubben väl"

Hockeynews avslöjade under torsdagskvällen att Elias Lindgren lämnar Södertälje SK och återvänder till Vimmerby, något som båda klubbarna offentliggjorde under fredagen.

"Guess who’s back. Vimmerby Hockey välkomnar Elias Lindgren tillbaka till laget. En välkänd Tiger är hemma igen", skriver VH på sina sociala medier.

Vimmerbys sportchef Pelle Johansson gläds över rekryteringen.

”Elias känner klubben väl och står för precis det vi vill bygga vidare på. Han kommer in med energi, fart och ett stort hjärta för Vimmerby Hockey", säger Pelle Johansson.

Södertälje SK använder sig av 16 ord i sitt pressmeddelande för att meddela att Elias Lindgren lämnar klubben.

"Vi tackar Elias för tiden i SSK och önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär", skriver SSK.