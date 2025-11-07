Lindgren om återkomsten till VH: "En trygghet att komma tillbaka"

Elias Lindgren är klar för en återkomst i Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

Det blev bara 13 matcher i Södertälje-tröjan. Nu återvänder Elias Lindgren till Vimmerby Hockey. – Jag håller på och packar för fullt. Det ska bli jättekul och är en trygghet att komma tillbaka, säger den spelskicklige backen.

Elias Lindgren lämnade Vimmerby Hockey efter två starka säsonger med förhoppningen att slå sig in i Södertälje SK.

Så har det inte blivit.

Backen har fått sparsamt med speltid och efter Södertäljes värvningar av backarna Filip Windlert och Felix Öhrqvist (på lån) har Lindgren och klubben i ett gemensamt beslut valt att bryta kontraktet.

– Jag har haft en bra och lärorik tid här och har trivts med grabbarna i laget. Men det är klart att man alltid är besviken när man inte får spela så mycket, säger Elias Lindgren.

Känner du att du har fått chansen?

– Lite både och. Jag tycker att jag har gjort det bra när jag fått spela men det har varit många rutinerade spelare och heller inte gått särskilt bra för laget. Det är väl en kombination av allting.

"Hade två bra år här"

Nu återvänder publikfavoriten till Vimmerby Hockey och blir en viktig förstärkning på backsidan.

– Jag hade två bra år här och ser fram emot att komma tillbaka. Jag hoppas kunna vara med och bidra, säger Lindgren som gör sin första träning med laget på måndag.

Vad har du fått för intryck av årets trupp?

– Jag var med när vi mötte Vimmerby och det var faktiskt en av matcherna där jag fick spela ganska mycket. De spelar en rolig och fartfylld hockey.