UPPGIFTER: Nybro värvar center från allsvensk konkurrent

Joel Kant har haft problem att ta plats i allsvenska Västerås. Nu uppger Expressen att den Luleåfostrade centern är klar för Nybro Vikings.

Under fredagen gick Västerås IK ut med uppgiften att Joel Kant lämnar klubben.

– Vi har tillsammans med Joel kommit överens om att bryta avtalet eftersom vi inte kan erbjuda den istid som han önskar. Vi vill passa på att tacka Joel för hans tid i klubben och önskar honom lycka till framöver, berättar sportchef Niklas Johansson på klubbens hemsida.

Samtidigt avslöjar Expressen att Kants nästa klubbadress blir seriekonkurrenten Nybro Vikings, och att han kommer presenteras av klubben inom kort.

Den 21-årige centern var inne på sin andra säsong i Västerås IK och totalt blev det 69 matcher och 8 poäng i den gulsvarta tröjan.