Dubbelpass direkt för Lindgren: "Lätt att komma in i gruppen"

Elias Lindgren har gjort sina två första träningspass med nygamla laget. Foto: Rickard Johnston

Första träningspasset med Vimmerby Hockey är avklarat. Och andra. Nu är Elias Lindgren redo för en roadtrip med nygamla laget. – Det var gött att komma in i grejerna direkt med ett dubbelpass, säger backen.

Efter att ha fått sparsamt med speltid i Södertälje SK blev det nyligen klart med en återkomst i VH-tröjan för Elias Lindgren. Vår tidning träffade backen kort efter måndagens andra träningspass.

– Det känns bra att vara här. Jag känner ju till miljön och det har varit jättelätt att komma in i gruppen. Jag känner många i laget sedan tidigare och de nya som jag har träffat är trevliga, säger han.

Möter brorsan för första gången

Under träningen bildade Elias Lindgren backpar med William Alftberg och nyförvärvet ser fram emot bortamatchen mot serieledaren Björklöven.

– Klart de är starka. Det blir lite underdog-mentalitet för oss och vi ska gå in och kriga.

Roadtripen fortsätter med match i Mora på fredag. En speciell match för Elias Lindgren som då ställs mot brorsan Oskar. Duon bildade som bekant backpar under slutet av förra säsongen i Vimmerby Hockey – men står nu på olika sidor.

– Vi möttes när jag var i Södertälje men då fick jag inte spela, så det här blir första gången vi möts på riktigt.

Finns det någon rivalitet mellan er?

– Nej, det vet jag inte. Det är första gången så jag tror bara att det kommer bli roligt.