SHL-målvakt ansluter till Nybro på lån: "Krävt en snabb åtgärd"

Hugo Hävelid lånas ut från Djurgårdens IF. Han ska tillhöra Nybro Vikings och kan kallas tillbaka vid behov. Foto: Bildbyrån

Nybro Vikings målvakt Oskar Blomgren har kallats tillbaka av Malmö Redhawks i omgångar. Nu väljer allsvenska klubben att låna in Hugo Hävelid från Djurgårdens IF och han ansluter till laget omedelbart.

Behovet av en förstärkning har uppstått då Oskar Blomgren nyligen återkallades till Malmö Redhawks samtidigt som Tex Williamsson inte bedöms vara redo för full matchbelastning trots att han är tillbaka på is och tränar med laget.

Nybro Vikings har på sistone tagit in två korttidslån då Alexander Hellnemo varit ensam målvakt.

Nu har allsvenska klubben hittat en lösning med att låna in Djurgårdens IF:s 21-årige målvakt Hugo Hävelid.

”Situationen med målvakterna har krävt en snabb åtgärd. Vi är glada över att vi, i samråd med Djurgården, snabbt kunde hitta lösningen i form av Hugo Hävelid. Detta ger oss den trygghet och målvaktsuppsättning vi behöver för närvarande”, säger Mikael Aaro, sportchef i Nybro Vikings, i ett pressmeddelande.

Kan kallas tillbaka vid behov

Hugo Hävelid kommer från en kämpig inledning i SHL med 17 insläppta mål på fem matcher. Han var under förra säsongen delaktig i Djurgårdens uppflyttning till SHL och blev utsedd junior-VM-turneringens bästa målvakt 2023. Samma säsong såg han till att Djurgårdens J20-lag vann SM-guld.

Låneavtalet är strukturerat genom en dubbelregistrering mellan Nybro Vikings och Djurgårdens IF. Detta innebär att Hävelid omgående ansluter till Nybro Vikings trupp för spel i Hockeyallsvenskan. Djurgårdens IF har möjlighet att kalla tillbaka spelaren vid behov under låneperioden.