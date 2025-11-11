Stapley lämnar Södertälje – uppges vara klar för finsk klubb

Brett Stapley har inte fått spelet att stämma i Södertälje och lämnar nu klubben. Foto: Bildbyrån

Ett krisande Södertälje SK har misslyckats med flera nordamerikanska nyförvärv. Mitch Lewandowski ryktas vara på väg bort och nu har klubben brutit med Brett Stapley.

Sportchefen Emil Georgsson, med förflutet i både Västerviks IK och Vimmerby Hockey, har haft svårt att pricka rätt på nordamerikanska importer till Södertälje inför årets säsong. Varken Mitch Lewandowski och Brett Stapley har rosat marknaden och nu meddelar klubben att man går skilda vägar med Stapley. Enligt Hockeynews ska kanadensaren vara klar för Pelicans i den finländska högstaligan.

Även Mitch Lewandowski har hamnat i frysboxen och ska vara på väg bort. Vi har tidigare berättat att Vimmerby Hockey visat intresse för amerikanen, men fått nej tack.

– Intresset var inte ömsedigt, sa sportchefen Pelle Johansson till vår tidning.