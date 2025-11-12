Karlssons tydliga svar: "Vi stjäl inte matchen – vinner välförtjänt"

Inget lag har slagit Björklöven i Visionite Arena. Inte förrän dåvarande jumbon Vimmerby kom dit. – Vi stjäl inte matchen, vi vinner den välförtjänt, säger tränaren Eric Karlsson efter 3-1-segern.

IF Björklöven har varit överlägset hittills i Hockeyallsvenskan. Endast en förlust på 15 omgångar och 19 insläppta mål totalt var deras facit.

Hela hockeysverige förväntade sig nog att tabellettan skulle köra över jumbon och att det skulle bli kattens lek mot råttan.

Men Vimmerby ville annorlunda. Trots att Liam Dower Nilsson gav Björklöven ledningen med 1–0 och Matthew Maione såg ut att ha utökat till 2-0 i andra perioden skulle hemmapubliken få bua mer än jubla den här kvällen.

2-0-målet dömdes bort efter videogranskning efter att Pontus Eltonius blivit elakt behandlad framför sin egen kasse.

– Det är i en period där vi startat ganska bra. Jag tycker vi startar båda perioderna bra, men det hade varit orättvist med 2-0 där. Framför allt om man tittar på vad som händer och hur regelverket ser ut. Då är det självklart att döma bort det, men det är lite lotteri kring det där, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby hade hög energinivå även efter hemmalagets bortdömda 2-0-mål och Elliot Ekefjärd styrde in 1-1 på Arvid Hurtigs backskott efter knappt 13 minuter. Med bara 38 sekunder kvar av den andra akten styrde Kevin Wennström in 2-1 för gästerna.

– Fram till 1-1-målet har vi några långa sekvenser i anfallszon och bygger jättemomentum. Vi vinner bytesmatchen och det är viktigt att få byta i anfallszon och få in fräscha killar. Sedan är det otroligt viktigt att få in 2-1-målet där.

Vad trycker ni på inför tredje perioden?

– Det är samma mindset och det vi pratat om hela säsongen. Vi kan vinna överallt och slå alla lag. För oss konkret handlar det om att spela på instinkt, ta för oss där ute och spela för att vinna. De får några långa stunder i vår zon och skapar en del målchanser. De startar med mycket tekningar i vår zon och det är någon sekvens där vi inte får ut pucken, men så får vi 3-1 ganska kvickt och därefter försvarar vi oss bra. Pontus (Eltonius) är verkligen stabil och trygg för oss.

"Stjäl den inte"

Vimmerby höll undan, vann med 3-1 efter att Elias Lindgren gjort det tredje målet och tog tre oerhört respektingivande poäng i Umeå.

– Jag är jättestolt över killarna och laget. Vi gör en väldigt bra match och vi stjäl den inte. Vi vinner välförtjänt och det kommer få lag klara av. Ingen har klarat av det tidigare.

Vad betyder all psykologi som finns i det?

– Det är givetvis nyttigt och viktigt för oss att bevisa det här för oss själva. Vi har gjort många prestationer, men inte fått med oss segrarna. Nu gör vi en bra prestation och vinner mot Björklöven borta. Det är ett kvitto på vad som finns i det här laget.

"Sjukt gediget i egen zon"

Nyförvärven Hugo Orrsten och Elias Lindgren var båda framträdande för Vimmerby i den starka bortatriumfen.

– Båda var bra. Elias var kanske vår bästa spelare. Han hade stor pondus i spelet utan puck och drev upp den bra. Han visar direkt att han kommer bli en grym tillgång. Hugo kommer in och bidrar med fysik. Han gör en bra match, men när vi ska försvara ledningen behövde vi andra spelare. Båda var bra injektioner.

Hur ser du på formationsförändringarna?

– Jag tycker det var bra. Caderoth (Arvid) var jättebra och en viktig kraft för oss. Han var så stark över hela banan som han kan vara. Isac (Andersson), Oscar (Davidsson) och Wennström (Kevin) lastar stora minuter och gör det sjukt gediget i egen zon. Det var nog vår bästa kedja. Men framför allt har vi ett kollektiv som tickar på, där vi kan sprida på istiden.

Hur ser upplägget ut nu?

– Vi stannar kvar, sover över här och sedan stänger vi matchen i morgon bitti. Därefter rör vi oss mot Mora. Det blir en resdag till, säger Eric Karlsson.

Vill göra ett avstamp

Vimmerby Hockey är nu elva i den hockeyallsvenska tabellen och möter på fredag den nya nästjumbon Mora IK. Helt tillfreds lär inte hemmapubliken i Wide Arena vara när matchen går igång om knappt ett par dygn.

– Det är viktigt för oss att göra ett avstamp. Vi har tagit en skalp mot Björklöven borta och det är fantastiskt. Vi ska vara stolta över det, men det är tre poäng precis som mot alla andra lag. Nu handlar det om att njuta i kväll och sedan ta avstamp för att göra en väldigt bra prestation mot Mora, säger Eric Karlsson, som skaffat sig en rejäl mustasch under november:

– Det är flera som nämnt den, så jag får nog vara lite stolt över min orangea mustasch, även om den inte är så populär där hemma, skrattar VH-tränaren.