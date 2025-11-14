Så ska VH undvika misstagen från tidigare under säsongen

Vimmerby Hockey har tagit fina skalper tidigare under säsongen. Därefter har det blivit magplask i följande match. Det tänker förstås VH försöka undvika i afton mot Mora. – Det handlar om att dra lärdom av det och förstärka det som gör att vi vinner matcherna, säger tränaren Eric Karlsson.

Flera gånger under säsongen har Vimmerby svarat för väldigt starka prestationer och tagit viktiga segrar ena dagen. Sedan har man åkt på riktiga nitar matchen därefter.

Bland annat efter dubbla segrar mot Nybro och SSK stod man för en svag insats borta mot Östersund. Efter att ha slagit Mora hemma åkte man till Hovet och såg ytterst beskedliga ut mot AIK.

Efter den största skalpen hittills – alltså den mot Björklöven i onsdags – vill VH förstås inte upprepa detta mot nästjumbon Mora i kväll.

– Vi har faktiskt pratat om det nu på förmiddagen. Treorna är extremt viktiga att plocka och vi har haft några sådana händelser. Det vi har pratat om angående de här plumparna är att dra lärdom av det och förstärka det som gör att vi vunnit de här matcherna, säger Eric Karlsson.

"Inga värderingar i det"

VH-tränaren har sett om matchen mot Björklöven och är förstås lika nöjd över insatsen efter repriserna.

– På det stora hela kommer vi ut med den här kaxigheten vi pratat om och tar för oss. Vi tog tag i matchen på ett bra sätt, men det är klart att små saker också blir avgörande. Men vi gör en bra prestation sett till chanserna vi skapar och hur vi stänger ned deras powerplay i första. Vi jobbar för varandra, vi är fysiska, täcker skott och gör den delen riktigt bra.

Just Mora, som sladdar ordentligt i den hockeyallsvenska tabellen, är i stort behov av att bryta sin trend mot Vimmerby.

– Helt ärligt lägger vi inga värderingar i det. Vi har fokus på vad vi ska göra. Det handlar om att förbereda saker utifrån vad Mora gör och ha fokus på vår prestation. Jag utgår från att Mora kommer ut desperat och hårt efter fem raka förluster. Supportspelet blir viktigt och det handlar om att vi vill ha pucken och vill delta.

Intakta kroppar utöver Endre

Vimmerby kom fram till Mora på torsdagskvällen efter ytterligare en dag i buss.

– Vi stängde matchen i Umeå på morgonen, käkade frukost och hade en kortare aktivitetet i hallen i Umeå för att bli av med en del slagg. Sedan åkte vi till Mora, käkade middag och kollade SHL-hockey, berättar Eric Karlsson om det senaste dygnet.

Kropparna är intakta utöver Claes Endre, som ådragit sig en överkroppsskada. Det gör att målvakten Markus Nykvist Sanderud från Strömsbro är inlånad. HÄR kan du läsa mer om det.

– I övrigt är alla kroppar hela och det blir inga förändringar.