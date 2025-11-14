Nu vill Karlsson se storpublik: "Kommer hem med tre raka segrar"

Vimmerby Hockey har tagit tre raka segrar i Hockeyallsvenskan för första gången. Nu vill tränaren Eric Karlsson se storpublik hemma mot iK Oskarshamn. – Vi har brutit den här barriären och nu ska vi bryta en ny. Vi kommer driva på för att plocka fyra raka, säger tränaren Eric Karlsson efter 3-1-segern mot Mora IK.

Det är ett stim Vimmerby Hockey är inne i. Efter 3-1 i onsdags mot Björklöven i Umeå fortsatte Vimmerby sitt långa bussäventyr med att åka till Dalarna och slå tillbaka Mora med samma siffror.

Sex poäng på den här bortatrippen imponerar förstås och Vimmerby har nu tre raka segrar i Hockeyallsvenskan.

– Det är grymt att se att vi tagit lärdom av det vi inte lyckats med tidigare. Det var ingen ny plump och vi visar upp en grym tävlingsnivå. Det är jättestarkt, men nu väntar samma utmaning på söndag, säger tränaren Eric Karlsson.

Vad känner du kring att ni för första gången bärgat tre raka segrar?

– Det är ett steg i vår process och nu har vi brutit den barriären. Nu ska vi ta fyra raka och bryta nya barriärer. Vi kommer driva på för att plocka fyra raka och ta Oskarshamn även på söndag.

"Sjukt desperata"

Vimmerby gjorde både 1-0 och 2-0 i fem mot fyra genom Johan Mörnsjö och Emil Ekholm. Mora reducerade i fem mot tre, men i matchens slutskede kunde Filip Fornåå Svensson sätta 3-1 i tom bur.

– Jag tycker att det är en ganska tajt match. Mora är sjukt desperata och frustrerade hela matchen. Det är mycket gnäll på domaren och mycket skrik. I fem mot fem tycker jag att vi är klart bättre och skapar x antal klara målchanser när vi flyttar pucken bra. Det blir tajt i slutet och de får mycket powerplay och känslan är att de får möljligheter de inte förtjänat att få.

Karlsson tänker förstås på den utvisning som ledde fram till tre mot fem-spelet.

– Jag har inte sett den nu i efterhand, men då var känslan att den var jäkligt hård. Jag kan inte säga exakt och man är väl alltid lite partisk.

"Tror inte någon hos oss reflekterar över det"

Om det nu var en storm Mora fick till på slutet, så lyckades Vimmerby klara av att hantera den.

– Jag tycker vårt defensiva spel har varit väldigt bra och det var väldigt bra här också. Vi är trygga. Det blir en del förlupna puckar och med hjälp av publiken låter det värre än det var. Samtidigt är Pontus (Eltonius) trygg för oss där bak hela vägen.

Vimmerbys andra enhet i powerplay fick dubbel utdelning och tycks ha hittat något i spelformen.

– Det är superviktigt. Det är första matchen vi vinner i special teams och det är att kul att kunna berömma PP-spelet. De sätter upp bra spel och levererar också, säger Karlsson.

Nu är VH tia i den hockeyallsvenska tabellen och har fått ett glapp – om än litet sådant – ned till de två sista platserna.

– Jag tror inte att någon hos oss reflekterar över det. Det är nog mer folk utifrån. Vi har inte känt någon panik när vi legat sist och nu känner vi oss inte världsbäst heller. Det är ett tråkigt svar, men vi ska fortsätta att göra vår resa och fortsätta vår process.

Vill se stort stöd på söndag

Nu hoppas Eric Karlsson på ett stort stöd hemma i VBO Arena på söndag. Derbymöte med IK Oskarshamn står på menyn.

– Det ska bli kul och inspirerande. Jag hoppas på mycket folk nu när vi kommer hem med tre raka segrar. På det har vi tre raka hemmasegrar också. Jag hoppas folket sluter upp och att vi gör ett bra event och en bra prestation.

Hugo Orrsten, nyförvärvet som dumpades av just Mora, tyckte VH-tränaren var värd ett omnämnande.

– Han är kall med pucken, rör bra på fötterna och är värd extra beröm. Skönt för honom att få vinna mot sitt gamla lag också.