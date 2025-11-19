Botten mot toppen – i special teams: "Vet hur vi ska stoppa dem"

Eric Karlsson har en del att fundera över när det gäller spelet i powerplay och boxplay. VH är i botten i båda spelformerna – medan gästande Östersund levererat på en hög nivå. Foto: Rickard Johnston

Ett av ligans bästa powerplay med dubbelt så många mål som VH – på färre tillfällen. Det är inte läge att dra på sig utvisningar mot Östersund. – De straffade oss två gånger däruppe men vi vet vad vi behöver göra för att stoppa dem, säger Eric Karlsson.

Ofta pratar man om att special teams – powerplay och boxplay – är en viktig faktor för att vinna hockeymatcher. Östersund är ligans femte bästa lag i numerärt överläge (31,58%) och näst bäst i numerärt underläge. Samtidigt tillhör Vimmerby Hockey bottenskiktet i båda spelformerna där 15,52% i powerplay sticker ut på ett negativt sätt. Bara Almtuna är sämre.

– Det är klart att jag önskar att vi hade levererat bättre. Vi gjorde två mål i powerplay mot Mora och hade flera möjligheter mot Oskarshamn utan att sätta dit pucken. Jag tycker ändå att det är ett steg framåt jämfört med tidigare, säger Eric Karlsson.

Dubbelt straffade i Östersund

I bortamatchen skickade Östersund in både 1-0 och 2-1 i powerplay vilket blev avgörande i 4-1-segern.

– Vi vet hur vi ska stoppa dem men det gäller att genomföra det på ett bra sätt också. I Östersund gjorde vi en ganska svag insats generellt och är revanschsugna nu.

Upplagt för ny publikfest

Det är gratismatch i hallen där sponsorer och samarbetspartners bjuder på inträdet och Eric Karlsson tror och hoppas på en ny folkfest.

– Det var ruggigt kul att spela i söndags framför publiken och en så härlig stämning. Vi är grymt tacksamma och hoppas på fullsatt igen och ska visa upp oss från vår bästa sida, lovar VH-tränaren.

Matchen har stor betydelse i bottenstriden. Östersund befinner sig på elfte plats med 23 poäng med Vimmerby Hockey skuggandes en placering – och en poäng – bakom. En VH-seger har potential att skapa ett andrum neråt då både Troja-Ljungby och Södertälje har tuffa bortamatcher i form av AIK respektive Kalmar.

