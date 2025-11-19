19 november 2025
LIVE: VH möter Östersund – följ matchen med oss!

Får Vimmerby Hockey jubla hemma mot Östersunds IK på onsdagskvällen? Foto: Rickard Johnston

LIVE: VH möter Östersund – följ matchen med oss!

ISHOCKEY 19 november 2025 16.30

I söndags tog flera av Vimmerby Hockeys segersviter slut. Nu väntar chans till revansch när VH tar emot Östersunds IK hemma i VBO Arena. Matchen kan ni förstås följa med oss.

Vi liverapporterar matchen från start till mål. Häng med här nedan. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

