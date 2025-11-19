LIVE: VH möter Östersund – följ matchen med oss!

Annons:
Får Vimmerby Hockey jubla hemma mot Östersunds IK på onsdagskvällen?
Foto: Rickard Johnston
I söndags tog flera av Vimmerby Hockeys segersviter slut. Nu väntar chans till revansch när VH tar emot Östersunds IK hemma i VBO Arena. Matchen kan ni förstås följa med oss.
Vi liverapporterar matchen från start till mål. Häng med här nedan.
Simon Henriksson
simon.henriksson@dagensvimmerby.se
076 815 45 71
