SLARVIGT VH FÖLL I GRATISMATCHEN

I en match som präglades av stress, slarv och okoncentration kammade Vimmerby Hockey noll. Det blev förlust med 1–2 hemma mot Östersunds IK.

Första perioden bestod av hafsigt spel, hög intensitet och slarviga beslut med pucken. Vimmerby Hockey spelade upp sig efter en svag första halva av första perioden.

Det slarviga, okoncentrerade och stressiga spelet hängde med in i början av andra perioden innan Vimmerby hittade in i det mer och mer.

Vimmerby misslyckades med att ta betalt i powerplay i mitten av andra perioden. Kort efter att Östersund blivit fulltaligt drog Vimmerby på sig sin första utvisning. Där visade Östersund hur man ska göra mål med en man mer på isen. Linus Videll sköt och Samuel Solem styrde in pucken från en position precis framför Pontus Eltonius.

Med mindre än två minuter kvar kvitterade Vimmerby till 1–1 efter att tredjekedjan tryckt tillbaka Östersund i egen zon. Flera händelser skapades kring Carl Lidö och till sist lyckades Marcus Limpar Lantz vispa in pucken i mål med ett lågt skott. Sett till andra periodens utseende var ett rättvist mål.

Efter en optimistisk VH-öppning på tredje perioden var Östersund tillbaka i ledning med 2–1. Leo Sundqvist hittade en lucka vid bortre stolpen. Det var ett mål som gav Östersund energi och de tryckte tillbaka hemmalaget. När Vimmerby väl tog sig fram hade de svårt att ta sig in på kassen mot ett försvarsstarkt gästande lag.

VH gick ner på folk mot slutet av matchen och skapade tryck mot ÖIK-kassen utan att få hål på Carl Lidö. Östersund svarade sig på ett förtjänstfullt sätt och tog hand om samtliga tre poäng i Småland.

På fredag ställs Vimmerby mot Västerås IK på bortaplan.