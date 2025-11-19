FEM PUNKTER: Modigt beslut att bänka kaptenerna i tredje

Både Anton Carlsson och Jakob Karlsson ställdes åt sidan i tredje perioden när Vimmerby förlorade mot Östersund. Foto: Richard Johnston

Vimmerby Hockey förlorade med 1–2 hemma mot Östersunds IK. Här kommer Ossian Mathiassons fem punkter efter andra raka nederlaget.

Isak Hansen tillbaka med resolut spel

Isak Hansen har saknats på grund av skada i de senaste matcherna. Hemma mot Östersunds IK var norrmannen tillbaka på isen och gjorde bra ifrån sig med sitt resoluta spel. Han stod upp på offensiv blålinje och delade ut flera tuffa, schyssta tacklingar på Östersundsforwards.

Tredjeformationens offensiva spel

Kedjan med Johan Mörnsjö, Marcus Limpar Lantz och Emil Ekholm gjorde återigen en stark insats och var den VH-kedja som bidrog med allra mest i offensiv väg. De etablerade tryck mot Östersundskassen, skapade lägen och fick välförtjänt utdelning när Marcus Limpar Lantz vispade in pucken från nära håll i slutet av andra perioden.

Bänkningen av Karlsson/Carlsson

När Vimmerby Hockey gick ner på folk efter Östersunds 2–1-mål i tredje perioden valde lagledningen att ställa kaptenen Jakob Karlsson och assisterande kaptenen Anton Carlsson åt sidan och sätta upp Filip Fornåå Svensson i en annan kedja. Jakob Karlsson och Anton Carlsson hade en på det stora hela tung afton och fick följa avslutningen från sidan.

Ett modigt och tufft beslut av VH-tränarna Eric Karlsson och Stefan Fredriksson att bänka två viktiga trotjänare och karaktärer i truppen. Det är många, många år sedan de två spelarna blev bänkade i en match.

Publiken försökte i alla fall denna gång

Utsåld salong och derbyt mot IK Oskarshamn. Själv stod jag på läktarplats då och upplevde inte trycket riktigt så obefintligt som kollegorna på presshyllan. Men även om det var klart färre åskådare denna gratismatch, så var försöken från läktarna på en annan nivå. Ramsorna var fler och stämningen klart bättre. Kanske hade supportrarna läst kritiken som var i flera texter och som även framförts i diverse lokala och halvlokala poddar?

En markant skillnad var det i alla fall. Stödet behövs, så det gäller för supportrarna att steppa upp i match efter match

När blir det byte av soppåse på pressläktaren?

Soppåsen på pressläktaren har inte bytts på väldigt, väldigt länge. Den är överfull och skräpet ramlar över kanten. Frågan är när det kommer bytas? Min gissning är att det är gjort till nästa match.