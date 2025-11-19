Ovana synen – Vimmerbysönerna bänkades: "Var välförtjänt"

Vimmerbykaptenen Jakob Karlsson blev bänkad hemma mot Östersunds IK. Något han inte direkt är van vid. Foto: Ossian Mathiasson

Kaptenen och vice kaptenen. Vimmerbysönerna Jakob Karlsson och Anton Carlsson bänkades när VH jagade kvittering mot Östersunds IK. En mycket ovanlig syn i VBO Arena. – Det var välförtjänt, säger lagkaptenen Jakob Karlsson.

Gångerna både Jakob Karlsson och Anton Carlsson blivit sittandes i båset är lätträknade. Det valet gjorde VH-ledningen att göra när jakten på 2-2 mot Östersunds IK pågick.

Jakob Karlsson, den hyllade lagkaptenen och VH-ikonen, hade inte så mycket åsikter om det.

– Jag tänker ingenting, jag köper det. Vi var dåliga och fick inte till det. Det var välförtjänt och bara att ta nya tag på fredag.

Men det är inte många gånger det hänt?

– Det var länge sen, men det gäller att prestera och vi gjorde inte det i dag.

Så du tyckte det var rimligt?

– Det var inte orimligt. Vi gjorde ingen bra insats, andra var hetare och då spelar man dem sista 15. Jag har ingen kritik mot det.

"Irriterande och jobbigt"

Jakob Karlsson och Anton Carlsson har varit ett radarpar i Vimmerby i många år. Inte minst i Hockeyettan firade de båda stora triumfer gemensamt.

– Jag tycker vi har haft bra spel nu senaste tre, fyra matcherna. På de senaste tio perioderna har vi gjort tre mål. Det är vad jag förväntar mig. Men i dag finns det inget att säga. Det var inte alls bra, det var hafsigt och vi slog bort mycket puckar.

Efter tre raka hemmasegrar har Vimmerby nu två raka förluster. Först 1-3 i derbyt mot IK Oskarshamn i söndags och i kväll 1-2 mot Östersunds IK.

– Det är irriterande och jobbigt. Jag tycker inte vi varit på nivån vi varit tidigare. Vi får inte trycket mot mål och hittar inte bra spel. Det hade såklart känts bättre om vi vunnit i dag.

Kan det vara en reaktion på att ni hade tuffa bortamatcher förra veckan och tog två starka segrar?

– Det är alltid svårt att säga. Alla matcher lever sitt eget liv. Mot Mora fick vi mål i PP att spela på och här får Östersund mål att gå på och de får spela på ledning. Vi behöver hitta mer tryck och skapa mer.

"Får kanske byta spelsätt"

Även om Vimmerby vann skotten ganska klart var det en match där laget skapade ytterst få heta målchanser.

– Vi hade problem nedifrån med spelet. Vi bränner för mycket passningar och tar felbeslut. Alla lag är bra på att försvara och jobbar hårt med det. Det är svårt, men vi måste göra det bättre. Offensiven funkar inte och vi måste skapa mer. Det är tungt och tråkigt.

Hur ska ni hitta tillbaka som lag?

– Vi behöver vara noggrannare med pucken och spela enklare. Vi måste ta risker i bättre lägen. Nu tar vi risker och åker på kontringar bakåt. Samtidigt släpper vi in väldigt lite mål och de har inte mycket avslut i dag heller. Det är offensiven vi måste jobba med.

Ett annat bekymmer VH har är spelet i powerplay.

Är det mest självförtroende det handlar om och vad behöver hända?

– Delvis är det självförtroende. Jag vet inte. Vi får kanske byta spelsätt eller ge andra chansen. Det kan inte fortsätta som nu. I fem mot fem är vi topp sex i serien, men powerplay och boxplay sabbar. Då är det svårt att vinna matcher.