Tränaren om beslutet att bänka kaptenerna: "Fanns andra som var bättre"

Vimmerby Hockey har gått från tre raka segrar till två raka förluster. Eric Karlsson är säker på att det kommer vända igen. – Det är ett sjukt jäkla driv där inne så vi kommer fortsätta och kommer komma tillbaka, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey har efter tre raka bortasegrar inkasserat två raka förluster på hemmais. Det blev förlust med 1–3 mot IK Oskarshamn i söndags och förlust med 1–2 mot Östersunds IK i kväll.

– Jag har lite samma känsla som mot Oskarshamn. Det är en tajt match där jag tycker att vi är det bättre laget. Vi släpper 15 skott emot oss och det är samma mot Oskarshamn där vi släpper något liknande. De skapar inte många chanser utan det är på något misstag som händer här och där. Vi jobbar jävligt hårt och får väldigt lite med oss. Det är frustrerande och jag är samtidigt sjukt imponerad över hur vi hela tiden orkar driva matchbilden. Det är inte så fint och inte så fancy, men vi jobbar ner dem, säger Eric Karlsson.

VH-tränaren är framför allt nöjd med hur hans lag genomför mittperioden mot jämtlänningarna.

– Hela andra perioden jobbar vi ner dem fullständigt i fem mot fem och sedan får de sitt 1–0-mål i powerplay. Vi tar över matchen igen, gör 1–1 och startar tredje jättebra. Då känns de jättetrötta och sedan får de in 2–1 och då är min känsla att vi blir lite osäkra och tappar tron på det i några minuter. Vi samlar ihop det, får ett bra byte och fortsätter tuffa på. Det är klart att vi inte skapar jättemycket klara målchanser, men på poäng tycker jag att vi borde ha vunnit matchen, säger Eric Karlsson.

Vad är förklaringen till att ni inte skapar så mycket målchanser?

– Det är sjukt högt tempo i första perioden där de går jäkligt hårt och vi går jäkligt hårt. Vi kämpar ner dem och de får psykologiska mål som ger dem andrum och något att spela på. Vi får jobba lite för hårt och när vi får chanserna upplevs vi lite trötta och det blir lite hafsigt. Det handlar också om självförtroende och kvalité med pucken.

"Försöker matcha de som är bäst"

Efter Östersunds ledningsmål i tredje perioden gick VH-ledningen ner på folk och valde att placera kaptenen Jakob Karlsson och assisterande kaptenen Anton Carlsson på bänken. Det är väldigt sällan de två spelarna hamnar där.

– Det är väl alltid ett beslut att spela de som vi tror kan göra det för oss och då valde vi den vägen i dag, säger Eric Karlsson.

Hur ser du på att det är ett modigt beslut att bänka kaptenen och vice kaptenen?

– Jag tänker att vi alltid försöker matcha de som är bäst för dagen och vi tyckte att det fanns andra spelare som var bättre idag.

Vad tänker du kring deras fortsättning?

– Vi får väl se. Anledningen och vad jag vill se mer av dem tar jag med dem. Jag tänker att det är en konkurrenssituation varje dag och för alla hela tiden. Resten tar jag med dem.

Vad saknar du från deras sida på isen i dag?

– Jag tyckte egentligen att vi hade andra som var hetare för dagen bara.

"Sjukt jäkla driv"

Eric Karlsson är inte ett dugg orolig över att VH har förlorat två raka matcher på hemmais.

– Fysiken och arbetsinsatsen finns på väldigt många händer och fötter och det finns det alltid. Jag kan inte nog betona att det här laget jobbar så otroligt hårt för varandra och jag tycker att vi verkligen kämpar ner Östersund och Oskarshamn, men vi får ingenting med oss. För vår del handlar det bara om att fortsätta samla kraft och tro på det vi gör och sedan behöver vi givetvis knåpa på småsaker. Det är ett sjukt jäkla driv där inne så vi kommer fortsätta och kommer komma tillbaka.

Vimmerby fick för några omgångar sedan utdelning och belöning för det hårda jobbet de la ner på isen och har nu hamnat i ett liknande läge där det inte riktigt vill sig.

– Vi sa exakt samma sak i tränarrummet, att det är lite tillbaka där vi var innan streaken vi hade. Vi landar tillbaka i effektiviteten framåt och skapa mer klara målchanser.

Gör man något annorlunda eller är det något som inte stämmer?

– Svårt att svara på. Jag upplever att det blir lite tillbaka till gamla synder i form av att vi hamnar i samma situationer. Det handlar inte om att killarna gör något annorlunda med vilje. Vi har inte riktigt den edgen och det är ganska naturligt när vi är där vi är hierarkiskt. Det här laget och den här gruppen jobbar så hårt för varandra och vi vet att vi kommer gynnas av det i slutändan. Vi tränare behöver tillsammans med killarna hitta vägar så att vi kan skapa mer och på det viset bygga självförtroende.