UPPGIFTER: Hockeyallsvenska klubben landar stark värvning

I går besegrade Östersund IK Vimmerby Hockey i en tajt match. I dag kommer uppgifter om att laget har gjort klart med ett starkt nyförvärv.

Enligt Hockeynews, som kommer med avslöjandet, ska det vara den finske snajpern Eero Savilahti som är överens med tabellsjuan i Hockeyallsvenskan.

Den 33-årige forwarden har gjort sig känd hos den svenska publiken främst genom fem starka säsonger med Nybro Vikings. Efter succésäsongen 2023-24 då Savilahti gjorde 42 poäng (19+23) på 45 matcher lämnade han Vikings för IK Oskarshamn, men där fick han det inte alls att stämma. Efter en tredjedel av fjolårssäsongen var han tillbaka i Nybro igen, och poängen började trilla in som vanligt.

Den här säsongen har Savilahti inte representerat någon klubb, men enligt Hockeynews uppgifter väntar nu alltså en flytt till Jämtland. Enligt sajten väntas övergången bli officiell den närmsta veckan.