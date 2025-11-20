Mäktig milstolpe för Anton mot Västerås: "En ära och stolthet"

Anton Carlsson gör match 400 i Vimmerbytröjan borta mot Västerås på fredagen. Foto: Rickard Johnston

399 matcher står Vimmerbysonen Anton Carlsson på. Mot Västerås IK når han den mäktiga milstolpen 400 matcher i moderklubbens tröja. – Det är en ära och stolthet att ha gjort så många matcher i sin egen moderklubb, säger han.

Utöver några korta sejourer på lån i andra klubbar har Anton Carlsson alltid spelat match med Vimmerby Hockeys logga på bröstet.

29-åringen gjorde match nummer 399 för Vimmerby mot Östersund på onsdagskvällen och når nu den häftiga milstolpen 400 matcher borta mot Västerås IK på fredagskvällen.

– Det har blivit några matcher... Det är roligt. Det är en ära och stolthet på något sätt att ha gjort så många matcher i sin egen moderklubb. Det är jätteroligt, säger Anton Carlsson.

Utan de senaste säsongernas skadeproblematik hade forwarden förstås haft ännu fler matcher innanför västen.

– Det handlar mer om att man velat vara på isen och spela, snarare än att ha skrapat ihop fler matcher.

"Bedrift av Jagge och Pelle"

Med sina snart 400 matcher är han fyra på VH:s lista genom tiderna. Tredjeplatsen har han god chans att nå den här säsongen och då kommer han passera sin egen farbror Thomas Carlsson, som har 413 matcher. Upp till tätduon Pelle Ström (513 matcher) och Jakob Karlsson (492) är det fortsatt en bit.

Jakob Karlsson har förstås bra chans, om han får hålla sig skadefri, att passera Pelle Ström under den här säsongen.

– Det är en bedrift av "Jagge" och Pelle att ha gjort så många matcher. Jag är stolt över det jag skrapat ihop.

Vad ger du dig själv för chanser att bli den som spelat flest matcher?

– Ganska små tror jag. "Jagge" kör ju på och jag ser kanske inte att själv spelar tills jag är 36. Vi får väl se när båda gör bokslut för karriären helt enkelt. Man ska aldrig säga aldrig, men får summera det längre fram.

Har du själv haft koll på detta?

– Man kollar ju det där någon gång. Förra året såg jag att jag kunde ha kommit upp i det, men då förstörde skadorna. Nu kom det här på tal i veckan och jag visste att jag var i krokarna.

Kommer du uppmärksammas framöver?

– Det vet jag faktiskt inte, det får vi se.

Annons:

Bästa och sämsta minnet

Anton Carlsson vet vilken match han själv vill lyfta fram av de hittills 399 spelade.

– Det är när vi tog klivet upp hemma mot Halmstad. Sedan har det varit många roliga slutspelsserier och många roliga upplagor, men den mot Halmstad sticker ut.

Och åt andra hållet då?

– Bäst av fem-uttåget mot Nybro. Vi hade något riktigt bra på gång och det tog hårt. Även covidåret när vi var på väg mot kvalserien.

Så ser han på petningen

Många gladdes förstås över att Anton Carlsson kom tillbaka till den här säsongen. Det har blivit nio poäng på 19 matcher i Hockeyallsvenskan hittills.

– Det har varit upp och ned. Jag har haft svårt att hitta en hög jämn nivå, men jag tycker att det har känts bättre och bättre. Jag, liksom laget, behöver hitta sätt att göra fler mål och fler sätt att bli giftigare. Överlag har det varit en ganska bra säsongsstart för laget och mig. Jag visste inte riktigt vart jag skulle stå, men man vill bidra och jag har fått stort förtroende. Det är bara att bygga vidare på det.

Något extremt ovanligt för vicekaptenen Anton Carlsson och kaptenen Jakob Karlsson inträffade när VH jagade kvittering mot Östersund. Båda blev nämligen bänkade.

– Jag ser det inte som en stor grej. Det är inte första eller sista gången, men det var inte vår bästa match. Jag respekterar att tränarna vill testa något annat. Sedan vill man alltid vara på isen, men det är en ny match i morgon.

Blir det som någon form av tändvätska?

– Nja. Man vill revanschera sig och visa att man ska spela. Man vill alltid vara med och bidra och producera. Man vill spela så många minuter som möjligt, oavsett om man spelat noll eller 25 minuter matchen innan. Det spelar ingen roll. Jag vill alltid vara bäst nästa match, men funkar laget bättre stöttar jag beslutet.

"Trygghet i vårt spel"

Vimmerby vann mot Västerås vid sitt första besök i Västmanland den här säsongen. Det blev 3-1 och därefter hade VH en fin period. Även Västerås har hittat betydligt mer rätt efter det mötet.

– Det är lite svårt att veta vad man ska förvänta sig om dem. De har gjort om mycket och har nya spelare, men vi har bra minnen från senast och förhoppningar om att kunna göra en jättebra match. Vi behöver bryta förlusttrenden vi har hamnat i.

Anton Carlsson tycker att laget generellt sett är med betydligt bättre den här säsongen.

– Vi har en trygghet i vårt spel. Vi känns solida och stabila. Vi är med i matcherna och har stort självförtroende. Vi kan slå alla lag och det handlar om att hitta sätt att få det att tippa över till vår fördel. Där har vi varit för svaga. Serien är väldigt tajt och jämn. Med två förluster halkar man efter och med två vinster i rad är man uppe och nosar på slutspelsplats, så varje poäng man tar är extremt viktiga.