Tränarsuccén håller i sig – ”Alla stämplar in”

Nya tränarna Tobias Jahr och Adam Dahl har fått en drömstart i Virserum. Idag kom tredje raka vinsten när Skillingaryd besegrades med 4-3 (2-1, 1-0, 1-2). – Det kan inte bli så mycket bättre och det är jättekul, säger tränaren Tobias Jahr.

Virserum har spelat bättre i tidigare segermatcher, men visade styrka ikväll igen när man höll undan i tredje.

– Det är inte den bästa matchen vi spelat, men vi hittar vägar att vinna och kämpar i 60 minuter och knyter ihop det. Det var ganska hackigt och inget flyt i spelet.

Vad avgör?

– Vi har ganska bra koll på hur de vill spela och kan stoppa rätt mycket av deras farliga lägen. Sedan gör vi mål i rätt lägen. Vi hade 2-0 efter första, men det var egentligen vår sämsta period. I andra spelar vi som bäst, och sedan är det ställningskrig i tredje.

"Alla drar åt samma håll"

Jahr och Dahl har nu alltså tre raka segrar. Innan duon tog över stod laget på noll.

– Det är inte mycket vi ändrat på, vi har pratat grunder och hur vi vill spela. Vi har fått ihop gruppen och alla drar åt samma håll. Alla har stämplat in och köper det vi vill göra.

Tror du formen kommer hålla i sig?

– Det tycker jag vi ska kunna göra, det är jämna matcher, men vi har en stabilitet. Även om vi inte äger lika mycket puck idag så är vi trygga.

Vilgot Karlsson gjorde två mål idag. Övriga stod Martin Holmstrand och Joel Andersson för. Målvakten Oliver Sandlund plussas samt de fyra backar som matchades hårt: Alfred Skärkarl, Axel Borg, Samuel Lemmetty och Kacper Szostak.

Tabellen finns här.