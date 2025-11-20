VH-profilen debuterade i SHL – ”Overklig känsla”

Efter mängder av säsonger i Hockeyettan och en i Allsvenskan debuterade VH-profilen Robin Christoffersson i SHL ikväll. Det blev förlust med 1-3 hemma mot Växjö.

Christoffersson har verkligen gått den långa vägen och fick SHL-kontrakt med moderklubben Leksand efter den starka säsongen med Vimmerby i Allsvenskan förra året. I början av säsongen lånades han tillbaka till Vimmerby, men när Leksand fick Marcus Gidlöf skadad för en tid sedan kallade Leksand tillbaka Christoffersson.

Ikväll var det så dags för den första mathen i SHL. Christoffersson fick en tuff start med två insläppta direkt, men gjorde på det stora hela en stark insats mot årets mycket skickliga Växjö.

– Det är en overklig känsla att få debutera i SHL och framförallt för moderklubben. Jag har jobbat hårt för det här länge och det har varit en lång omväg, men det är det här man siktat på länge och det var otroligt roligt att få spela den här matchen och framför fansen, men tråkigt att förlora såklart, sa Christoffersson till TV4.

Leksand har en tuff period och ligger sist i serien.

En annan som stack ut i Vimmerby förra året var Hampus Eriksson som i veckan värvades in till HV71. Även han fick chansen ikväll och det blev en mörk afton i Karlstad för HV71 och Eriksson. Färjestad vann med 6-1.