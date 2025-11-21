UPPGIFTER: KALMAR-STJÄRNAN LÄMNAR FÖR FINLAND

15 poäng på 18 matcher räckte inte. Nu lämnar stjärnforwarden AJ Vanderbeck Kalmar HC för finska Pelicans, uppger Barometern.

Kalmar HC har övertygat under säsongen och är trea i serien efter 18 omgångar. Men trots en sprakande offensiv väljer klubben nu att göra om i anfallsuppsättningen. AJ Vanderbeck, som förlängde kontraktet inför säsongen och har gjort näst flest poäng hittills under säsongen, säljs till finska Pelicans. Det var Barometern först att med att avslöja.

Amerikanen ska redan ha lämnat truppen och spelar därmed inte kvällens match mot Oskarshamn.

AJ Vanderbeck slutade tvåa i hockeyallsvenskans poängliga förra säsongen med 63 poäng på 51 matcher.