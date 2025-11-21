Västerås förstärker inför mötet med VH – lånar in talang från Brynäs

Brynäs-talangen Michal Svrcek dubbelregistreras av Västerås och är tillgänglig i kvällens match mot Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

Brynäs 18-årige forwardstalang Michal Svrcek är klar för Västerås. Slovaken dubbelregistreras och kan gå fritt mellan klubbarna under resten av säsongen. – Med sin fina skridskoåkning så är han en av ligans snabbaste forwards, berättar sportchef Niklas Johansson till klubbens hemsida.

Michal Svrcek har tillhört Brynäs de senaste fyra säsongerna och gjort totalt 39 matcher i SHL. I NHL-draften 2025 blev slovaken tingad av Detroit Red Wings i den fjärde rundan och nu väljer Västerås att plocka in forwardstalangen på lån.

"En av ligans snabbaste forwards"

Svrcek var med under dagens träning med klubben och väntas debutera mot Vimmerby Hockey i kvällens match.

– Michal är en snabb och hårt jobbande forward som vi tror kan ta nästa kliv i sin utveckling här. Han är en av ligans snabbaste forwards, berättar sportchef Niklas Johansson till klubbens hemsida.

Michal Svrcek har möjligheten att gå obegränsat mellan klubbarna under resten av säsongen.