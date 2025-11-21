VH ska förlänga bortasviten – jagar favorit i repris mot Västerås

Filip Fornåå Svensson gjorde både mål och assist när Vimmerby Hockey besegrade Västerås borta i slutet av september. I kväll möts lagen på nytt. Foto: Arkivbild

Västerås borta i kväll. Västerås hemma om en vecka. Då plockar VH upp goda minnen från säsongens första seger – borta mot Västerås. – De har byggt om sitt lag rejält och är bättre än när vi mötte dem sist, men vi har alla möjligheter att vinna om vi kommer upp i samma typ av prestation som då, säger Eric Karlsson.

Västerås IK har blandat och gett under säsongen. Efter en tung start sköt styrelsen till miljonbelopp för att förstärka laget och spelare som Oscar Birgersson, Patrick Guay, Veikoo Loimaranta och Emil Stadin anslöt. Satsningen fick önskad effekt och klubben radade upp fem raka segrar innan formkurvan planats ut.

Ojämnt Västerås

Nu är Västerås tre poäng före Vimmerby Hockey inför kvällens match efter några uppseendeväckande resultat bakom sig med hela 2-10 mot Björklöven följt av 7-0 mot Nybro två dagar senare.

– De har fått in ett koppel nya spelare, laborerat om sitt lag och är bättre än när vi mötte dem senast. Vi ska utnyttja våra styrkor och göra det svårt för dem. Vi har varit duktiga på att kontrollera tempot i våra senaste bortamatcher och det ska vi fortsätta med, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

"Jobbar otroligt hårt"

Efter tre raka bortasegrar har VH förlorat tungt hemma mot Oskarshamn och Östersund. Nu är målet att bryta förlustsviten och hålla liv i den fina bortatrenden.

– Jag tycker att vi gör ganska bra prestationer och att vi är bättre än motståndarna i båda matcherna. Vi är aggressiva över hela isen, jobbar otroligt hårt och är bra i spelet utan puck men vi saknar edgen framåt. Det är utmaningen vi har och har haft hela säsongen. Spelet med puck är något som vi jobbar väldigt, väldigt mycket med och som vi tar steg i, säger Eric Karlsson som meddelar att VH ställer upp med exakt samma lag som mot Östersund.