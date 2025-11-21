VIMMERBY HOCKEY BESEGRADE VÄSTERÅS EFTER EKHOLM-HATTRICK

Emil Ekholm, Emil Ekholm – och Emil Ekholm. VH-forwarden fullbordade ett hattrick när Vimmerby Hockey tog tre viktiga poäng borta mot Västerås. Slutsiffrorna skrevs till 2-4.

Det tog inte ens tre minuter för Vimmerby Hockey att öppna målskyttet i bortamötet med Västerås. En otrolig passning från Nick Bochen från egen zon hittade en ren Emil Ekholm som var hur säker som helst i friläget och pricksköt in 0-1.

En pigg start från VH som hade bud på flera mål inledningsvis. Fullt välförtjänt kom också utdelningen i powerplay drygt fem minuter senare när Ekholm bombade in 0-2 från sin favoritposition till vänster. Då ledde VH skotten med 9-1 och Västerås såg närmast chockat ut av gästernas start. Då hände det som inte fick hända. Bara 16 sekunder efteråt fick VH-försvaret inte bort en studsande puck och från ingenstans satte Konstantin Komarek det för Västerås så viktiga 1-2.

Kvitterade på retur

Både Filip Fornåå Svensson och Kevin Wennström var nära att utöka för VH, men några fler mål blev det inte i första perioden som i stort sett var gästernas helt och hållet. I andra perioden fick VH en tung start när Arvid Caderoth taog en utvisning efter bara 40 sekunders spel. Västerås kom enormt nära kvittering efter slarv från William Alftberg men på något sätt lyckades Pontus Eltonius rädda direktskottet från nära håll.

Anton Carlsson var sedan nära att utökade till 1-3, men istället var det Västerås som kunde sätta 2-2 på retur efter att VH inte fått bort pucken. Tungt, tungt för VH men inte helt orättvist då hemmalaget jämnat ut spelet. Men kvitteringen väckte gästerna som snabbt tog över matchbilden på nytt.

Fick mål bortdömt

Johan Mörnsjö var nära att ge VH ledningen kort därefter men på något sätt räddade Rasmus Korhonen både avslutet och de efterföljande returerna. Västerås-målvakten svarade för en ny jätteparad när Kevin Wennström fick läget.

Vem skulle kliva fram? Emil Ekholm, förstås. Forwarden satte sitt tredje mål för kvällen efter grymt förarbete från kvicke Johan Mörnsjö. I tredje perioden jagade Västerås en kvittering och höll på att få den till skänks när Arvid Hurtig tappade pucken men Eltonius räddade. Västerås flyttade fram spelet och försökte få till en forcering men VH försvarade sig väl. Med knappt tre minuter kvar jublade hemmapubliken för 3-3, men målet dömdes korrekt bort för hög klubba.

Isac Andersson missade därefter otroligt nog öppet mål från nära håll men när Kevin Wennström fick läget gjorde han inget misstag utan satte 2-4 och spiken i kistan.

Mer om matchen kommer.