Vinnare igen mot Västerås: "Säger något om tron och tilliten"

Eric Karlsson var förstås belåten över att ha besegrat Västerås ännu en gång. Foto: Arkivbild

Vimmerby Hockey radar upp segrar på bortais. Borta mot Västerås IK kom den fjärde raka. – Att vi gör det här efter två tuffa förluster säger något om tron och tilliten till spelet och varandra, säger tränaren Eric Karlsson.

Efter starka vinster på bortaplan mot både Björklöven och Mora efter landslagsuppehållet har det varit två jobbiga matcher för Vimmerby Hockey. 1-3 mot IK Oskarshamn och 1-2 mot Östersund har varit de senaste dagarnas facit.

Borta mot Västerås, som varit ett helt annat lag sedan VH besegrade dem tidigt på säsongen, kom ännu en seger för Vimmerby och den fjärde i följd på resande skridskor.

– Jag är jättestolt över killarna. Sättet vi kommer ut på mot ett bra Västerås på bortaplan är imponerande. Vi tar matchen från start och att vi gör det efter två tuffa förluster säger något om tron och tilliten till spelet och varandra, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Emil Ekholms dubbla mål i öppningsperioden gjorde att VH hade en 2-0-ledning. En lite från ingenstans-reducering av Västerås kunde ha tagit hårt på psyket på vem som helst.

– Jag tycker generellt sett att vi är klart bättre i både första och andra. Vi skapar ofantligt med chanser. Deras förstafemma är bra och skapar lite tryck och möjligheter, men annars är vi klart bättre första 40.

"Solklart hög"

Det som kunde ha önskats är förstås fler mål än de tre som Vimmerby stod för. Västerås kvitterade till 2-2, men mot slutet av den andra i en bra Vimmerbyperiod hängde Emil Ekholm 3-2.

– Det är orättvist att det står 2-2 när de gör det målet. Vi har fortfarande matchen och det är nyttigt att vi får dit 3-2 inför pausen där.

I den tredje blev det ryckigt och mycket avblåsningar.

– Det blir en ganska hackig period som tog lång tid. Så känner man alltid när man leder, men det var mycket avblåsningar och situationer. Vi försvarar oss förtjänstfullt.

Västerås hittade ett 3-3-mål, men som domarna tog bort efter videogranskning. Klubban bedömdes vara för hög.

– Min initiala känsla var att den var solklart hög. När jag såg reprisen var det inget snack, men man vet ju aldrig. Den var klart hög.

Annons:

"Bara media som reflekterar kring det"

Att plocka tre nya poäng mot Västerås värmde förstås och gav VH visst andrum till den absoluta botten. Varför Vimmerby går så starkt nu på bortaplan vet inte Eric Karlsson.

– Jag har inte reflekterat kring det. Varje match lever sina egna liv, men kanske att vi spelar ett mer moget spel på bortaplan. Jag tycker samtidigt att vi varit värda mer i de här två hemmamatcherna också.

I onsdags tog VH-ledningen ett beslut som blivit uppmärksammat. Detta när Vimmerbysönerna Jakob Karlsson och Anton Carlsson bänkades i kvitteringsjakten. Något ingen av de två blivit vana vid i Vimmerby.

– Jag skulle säga att det bara är media som reflekterar kring det. De gör en bra match i dag, spelar bra, skapar chanser och är solida. Jag är jättenöjd med dem. VI har haft flera andra som blivit åsidosatta också och alla gånger har de kommit tillbaka starkare. Vi har bra karaktärer generellt och extra kul att Anton fick fira sina 400 matcher med en seger.

"Han är supermålmedveten"

Emil Ekholms hattrick går förstås inte att bortse från heller.

– Det är jättekul för honom. Han har jobbat hårt och är supermålmedveten och driven. I PP laddar han bössan och det är kul att han får utdelning.

Just den formation som inledningsvis var den andra i powerplay har börjat få utdelning den senaste tiden.

– Det är sällan båda PP-formationerna levererar samtidigt. Ofta har man en formation som startar och nu har de tagit kommandot. Att vi får utdelning är supernyttigt och vi vinner special teams-matchen.