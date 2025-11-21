Kontroversiell värvning av Troja – plockar in tidigare KHL-spelaren

Han stannade kvar i KHL efter Rysslands invasion av Ukraina. Nu ser han ut att ansluta till Troja-Ljungby. Den kazakiske landslagsbacken Viktor Svedberg ska vara klar för klubben.

Expressen rapporterar på fredagen att den hockeyallsvenska jumbon Troja-Ljungby gör dubbla värvningar. Bland annat något som lär väcka reaktioner i hockeysverige.

Enligt tidningen är 34-årige Viktor Svedberg klar för klubben. Backen har varit kontraktslös en tid, men har närmast spelat i Slovakien och Italien. Han har tidigare gjort många år i den ryska ligan KHL och blev en av få svenskar att stanna i den ryska ligan och fullfölja sitt kontrakt efter invasionen av Ukraina.

– Det har varit en konstig tid, jag satt och väntade länge inför förra säsongen och ville göra det moraliska rätta att inte åka tillbaka till KHL. Jag spelade klart mitt kontrakt där, men ville inte åka tillbaka. Ändå blir man portad från toppligorna i Europa. Det blev en konstig sits för mig, och jag sitter kvar i den, sa Svedberg till Expressen i en intervju 2024.

Viktor Svedberg representerar Kazakstan i landslagshockey och har i Sverige spelat för såväl Frölunda som Rögle.

Gör ytterligare en värvning

Enligt Expressens Johan "MrMadhawk" Svensson gör Troja ännu en värvning. Det rör sig om Västerås forward Anton Gradin. Säsongen 2022/2023 blev Gradin målkung i Tingsryd. Han gick därefter till Djurgården där han aldrig fick det att lyfta.

Nu ser Anton Gradin ut att lämna Västerås för Troja-Ljungby. Han ska enligt Expressen vara klar för den allsvenska jumbon och fanns inte med i Västerås lag mot Vimmerby under fredagskvällen.

I Västerås har det blivit fyra poäng på 20 matcher.