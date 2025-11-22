JUST NU: VH-FORWARDEN ANMÄLS TILL DISCIPLINNÄMNDEN

Vimmerby Hockeys forward Arvid Caderoth har anmälts till disciplinnämden efter en händelse under fredagens match mot Västerås. Foto: Arkivbild

Under gårdagens segermatch mot Västerås IK satte Vimmerby Hockeys forward Arvid Caderoth in en tuff tackling på en motståndare i anfallszon. Nu anmäls han till disciplinnämnden.

Efter granskning av Players Safety Group har det gjorts en anmälan till disciplinnämnden i samband med gårdagens match mellan Västerås IK och Vimmerby Hockey, en match som Vimmerby vann med 4-2.

I händelsebeskrivningen står att läsa att Vimmerby åtta sekunder in i den andra perioden dumpar pucken i Västerås zon. Västerås Anton Mylläri hämtar pucken och spelar den vidare. Vimmerbys Arvid Caderoth sätter då press och fullföljer en tackling efter att passningen är slagen.

”I samband med tacklingen lyfter Arvid från isen och träffar Mylläri i huvudet. Handlingen är respektlös och innebär hög skaderisk”, skriver man i anmälan.

VH-forwarden anmäls nu för Illegal check to the head. Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd förväntas komma med beslut om eventuell bestraffning under dagen.

Här kan du se situationen på film från flera vinklar.