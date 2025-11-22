KLART: ÅNGERFULL VH-SPELARE STÄNGS AV – HÄR ÄR DOMEN

Vimmerby Hockeys forward Arvid Caderoth stängs av efter att ha tacklat en motståndare i huvudet i gårdagens match mot Västerås IK. Foto: Arkivbild

Vimmerby Hockeys forward Arvid Caderoth stängs av efter den tackling mot huvudet som han anmäldes för efter matchen i går borta mot Västerås. Under lördagsförmiddagen kom disciplinnämndens dom.

Det var i inledningen av den andra perioden som Caderoth satte in en tuff tackling på Västeråsspelaren Anton Mylläri djupt ner i Västerås försvarszon. Förseelsen renderade inte i något straff på isen men sedan Players Safety Group granskat situationen efter matchen anmäldes Arvid Caderoth till Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd.

På lördagsförmiddagen meddelade nämnden sitt beslut, och i det kan man läsa att Caderoth stängs av i två matcher och får betala 2 400 kronor i böter för ”illegal check to the head”.

”Hög skaderisk”

Angående sin bedömning skriver disciplinnämnden följande:

”Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Arvid Caderoth gjort sig skyldig till Illegal check to the head. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara 2 matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

• Tacklingen, som träffar huvudet, sker med en uppåtgående rörelse

• Hög skaderisk”

"Jag är väldigt ångerfull"

I sitt svar på den anmälan som gjordes efter matchen anförde Arvid Caderoth följande:

”I det första bytet av den andra perioden fullföljer jag en tackling på deras back för att försöka skapa energi och sätta tonen för perioden. Jag upplever att jag inte kommer in med särskilt hög fart och att jag i stort sett glider in i tacklingen. Min avsikt är att träffa honom i bröstet. Jag är osäker på exakt var kontakten tar men jag är väldigt ångerfull om tacklingen träffat olyckligt och hoppas verkligen att allt är bra med spelaren. Jag känner i situationen att jag lämnar isen något vilket inte är acceptabelt och jag förstår att det bidrar till att tacklingen kan uppfattas som vårdslös.”

Här kan du se händelsen filmad från olika vinklar.