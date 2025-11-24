Bekräftat: Östersund värvar rutinerade finländaren

Vår tidning har tidigare skrivit om uppgifterna att förre Nybro-spelaren Eero Savilahti ska vara klar för Östersund. Nu är övergången bekräftad. – Eero kommer bidra med viktig rutin och erfarenhet till laget, säger sportchefen Rasmus Aro till klubbens hemsida.

Den 33-årige forwarden Eero Savilahti har skrivit på för Östersund. Finländaren har flera poängmässigt starka säsonger i Nybro bakom sig och svarade för 42 poäng på 45 matcher i Hockeyallsvenskan 2023/2024.

Östersunds sportchef Rasmus Aro är nöjd med värvningen.

– Eero är en stark spelare med puck och bra i närkampsspelet, han kan också bidra med offensiv kraft i form av mål och assist, säger han till klubbens hemsida.

Östersund är sjua i Hockeyallsvenskan och har två poäng mer än Vimmerby Hockey med en match mer spelad.

Här kan du se hela tabellen.