24 november 2025
Bekräftat: Östersund värvar rutinerade finländaren

Förre Nybro-spelaren Eero Savilahti har skrivit på för Östersund. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 24 november 2025 10.57

Vår tidning har tidigare skrivit om uppgifterna att förre Nybro-spelaren Eero Savilahti ska vara klar för Östersund.
Nu är övergången bekräftad.
– Eero kommer bidra med viktig rutin och erfarenhet till laget, säger sportchefen Rasmus Aro till klubbens hemsida.

Den 33-årige forwarden Eero Savilahti har skrivit på för Östersund. Finländaren har flera poängmässigt starka säsonger i Nybro bakom sig och svarade för 42 poäng på 45 matcher i Hockeyallsvenskan 2023/2024. 

Östersunds sportchef Rasmus Aro är nöjd med värvningen.

– Eero är en stark spelare med puck och bra i närkampsspelet, han kan också bidra med offensiv kraft i form av mål och assist, säger han till klubbens hemsida.

Östersund är sjua i Hockeyallsvenskan och har två poäng mer än Vimmerby Hockey med en match mer spelad.

Rickard Johnston

