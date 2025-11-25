Södertälje förstärker i krisen – värvar förre Kalmar-forwarden

Södertälje har haft en blytung säsong så här långt och ligger näst sist i serien. Inför matchen mot Vimmerby Hockey presenterar klubben en offensiv förstärkning i Teemu Väyrynen. – Teemu är en spelsmart center med erfarenhet från ligan, säger sportchefen Emil Georgsson till klubbens hemsida.

Teemu Väyrynen gjorde en stark säsong i Kalmar HC förra säsongen där han svarade för 47 poäng på lika många matcher. I finska Liiga och JYP har han däremot inte alls levererat i höst – och nu återvänder centern till Hockeyallsvenskan.

Södertälje plockar in finländaren som väntas vara spelklar redan till ondagskvällens match mot Vimmerby Hockey.

– Vi hoppas att han ska hjälpa oss offensivt, säger sportchefen Emil Georgsson.