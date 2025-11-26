Speciellt SSK-möte för Elias Lindgren: "Vill ha revansch"

Elias Lindgren har fått en bra start på nya sejouren i Vimmerby Hockey. Nu ställs han mot sina gamla lagkamrater i Södertälje. Foto: Rickard Johnston

Elias Lindgren blev petad i Södertälje och återvände till Vimmerby Hockey. Här har han levererat tre poäng på fem matcher – och nu ställs han mot sin gamla klubb. – Klart det blir speciellt. Jag vill visa att jag vill ha revansch, säger backen.

Efter att knappt ha fått någon speltid alls i Södertälje gick det inte att ta miste på hur spelsugen Elias Lindgren var när han åter drog på sig VH-tröjan. I debuten borta mot Björklöven spelade backen resolut, tog flera offensiva initiativ – och punkterade dessutom matchen med ett vackert mål.

"Fått mycket förtroende"

Och Lindgren har fortsatt att leverera. Faktum är att backen efter sina fem matcher har bäst poängsnitt i VH (0,60 poäng/match) och han har fått gott om speltid i såväl fem-mot-fem som i powerplay. Han har dessutom avlossat hela 15 skott på mål från sin backposition.

– Det har gått bra tycker jag. Jag har fått mycket förtroende och det är roligt att poängen har trillat in också, säger Elias Lindgren strax efter tisdagens träning.

Nu ställs han mot sina tidigare lagkamrater i Södertälje.

– Det är klart att det blir en speciell match. Det är mitt gamla lag som jag startade säsongen i och jag har kvar kompisar där. Samtidigt är det en skön känsla och jag vill visa att jag vill ha revansch.

Kan göra ett ryck

Matchen har stor betydelse för båda lagen. En seger skulle göra att VH gör ett litet ryck från Södertälje i bottenstriden och drygar ut avståndet till den negativa kvalplatsen medan SSK är i desperat behov av poäng.

Hur viktig är matchen för er?

– Vi vet var alla lag är i tabellen och det är tajt överallt. Varje poäng är viktig.