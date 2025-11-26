26 november 2025
LIVE: Viktigt möte i Scaniarinken – följ SSK mot VH

För Elias Lindgren är det en mycket speciell match som väntar i Scanarinken. Foto: Rickard Johnston

LIVE: Viktigt möte i Scaniarinken – följ SSK mot VH

ISHOCKEY 26 november 2025 16.30

Ett mycket viktigt möte väntar i Scaniarinken på onsdagskvällen. Vimmerby Hockey ställs mot ett Södertälje SK i stort poängbehov.

Vimmerby, som får klara sig utan viktiga forwardsduon Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson, kommer till Södertälje med fyra raka bortasegrar. 

SSK däremot sladdar ordentligt i tabellen och det förväntade övre halvan-laget ligger nu näst sist i Hockeyallsvenskan.

Det är en match där poängen som står på spel är oerhört viktiga. Vi liverapporterar förstås matchen och här nedan kan ni följa vår kommentering. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Kommentera

