26 november 2025
Troja-Ljungbys vändning – nobbar förre KHL-spelaren

Troja-Ljungby var på väg att värva Viktor Svedberg men backade ur i sista stund. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 26 november 2025 13.52

Troja-Ljungby var överens med förre KHL-backen Viktor Svedberg men valde plötsligt att inte gå vidare.
– Jag och styrelsen står enade i det här beslutet. Alla vet att det är en delikat situation och i slutändan var det här en sportslig värdering om vad som är bäst för föreningen här och nu men även långsiktigt med respekt för vårt klubbmärke, säger Tobias Johansson till Smålänningen.

Troja-Ljungby var på väg mot en kontroversiell värvning av Viktor Svedberg som stannade kvar i Ryssland efter invasionen av Ukraina. Nu har klubben valt att lämna förhandlingarna med den kazakiske landslagsbacken.

– Vi väljer att inte gå vidare i det här även om styrelsen gav mig tummen upp att gå på den sportsliga linjen. Jag väljer andra spår och har identifierat lite andra namn, säger Tobias Johansson till Expressen.

