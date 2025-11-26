Troja-Ljungbys vändning – nobbar förre KHL-spelaren

Troja-Ljungby var på väg att värva Viktor Svedberg men backade ur i sista stund. Foto: Bildbyrån

Troja-Ljungby var överens med förre KHL-backen Viktor Svedberg men valde plötsligt att inte gå vidare. – Jag och styrelsen står enade i det här beslutet. Alla vet att det är en delikat situation och i slutändan var det här en sportslig värdering om vad som är bäst för föreningen här och nu men även långsiktigt med respekt för vårt klubbmärke, säger Tobias Johansson till Smålänningen .

Troja-Ljungby var på väg mot en kontroversiell värvning av Viktor Svedberg som stannade kvar i Ryssland efter invasionen av Ukraina. Nu har klubben valt att lämna förhandlingarna med den kazakiske landslagsbacken.

– Vi väljer att inte gå vidare i det här även om styrelsen gav mig tummen upp att gå på den sportsliga linjen. Jag väljer andra spår och har identifierat lite andra namn, säger Tobias Johansson till Expressen.