FINA BORTASVITEN ÖVER – KRISANDE SSK VANN

Ett frånvarodrabbat Vimmerby Hockey var nära en jätteupphämtning mot nästjumbon Södertälje SK. Ett SSK i kris kringlade sig loss och vann med 6-3.

Det var två blytunga avbräck som var kända inför matchen. Detta i form av Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson. När laguppställningen släpptes stod det även klart att Oscar Davidsson var indisponibel.

Det gjorde att VH fick klara sig utan tre forwards och Alfred Hjälm var uppsatt som fjärdecenter. Nästjumbon Södertälje, som tog en oerhört förlösande seger senast, fick också en flygande start på matchen.

Under en dryg femminutersperiod i mitten av den första perioden gick SSK från 0-0 till 3-0. Ett alldeles för snällt och tamt Vimmerby i egen zon och framför eget mål fick se Carter Ashton göra 1-0 och sedan Sebastian Dyk sätta både 2-0 och 3-0.

Hämtade ikapp till 3-3

Var SSK:s islossning här? Någon rullgardin ned var det dock inte för VH. 20 sekunder efter 3-0 stänkte Adam Petersson, lite från ingenstans, in 3-1-reduceringen. Hans första mål för säsongen för hemmasonen, som fått skralt med istid.

Med 86 sekunder av perioden närmade sig Vimmerby ytterligare. William Alftberg hittade 3-2 efter en fin passning av Hugo Orrsten.

Tidigt i den andra akten fick SSK chansen i fem mot fyra, men VH svarade för ett bra boxplay och stod emot. Med fyra minuter kvar av perioden hade Vimmerby fullbordat upphämtningen. Efter en fin passning av Johan Mörnsjö placerade kaptenen Jakob Karlsson fint in 3-3 för gästerna.

Släppte in tungt 4-3-mål

För Vimmerbys del handlade det nu bara om att hålla 3-3 till periodpaus för att sätta griller i huvudet på ett pressat hemmalag. Men med knappt två minuter kvar av akten satte färske nyförvärvet Teemu Väyrynen 4-3 för Södertälje. Finländaren vann kampen framför och petade liggandes in en ny ledning för hemmalaget.

Skulle Vimmerby mäkta med en bra forcering i tredje perioden? Nej. Vimmerby sköt endast ett skott på mål och hade ytterst lite tid i anfallszon. SSK utökade till 5-3 i sitt tredje numerära överläge med drygt fem minuter kvar. Teemu Väyrynen hängde sitt andra för dagen.

VH tog ut målvakten och spelade sex mot fem. Då kunde Filip Engarås sätta 6-3 i den tomma buren och totalt stänga igen butiken.

Noterbart är att Vimmerby, vars fina svit med bortasegrar nu stannade vid fyra, inte fick med sig ett enda numerärt överläge. Mer om matchen senare.