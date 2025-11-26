FEM PUNKTER: Alla spelade med alla och fler spelare måste in i truppen

Oscar Davidsson spelade inte med Vimmerby Hockey i kväll. Anledningen? Han ska spela med HV71 i SHL i morgon. "Det är lurigt att förlita sig på lån", skriver Ossian Mathiasson. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey lyckades inte ta femte raka bortasegern i Hockeyallsvenskan. Krisande bottenlaget Södertälje SK vann med 6–3. Här kommer Ossian Mathiassons fem punkter från förlusten i Scaniarinken.

Vrålsnabb första period

Första perioden i Scaniarinken gick i rasande fart och innehöll knappt några avblåsningar bortsett från vid de fem målen som föll under de första 20 minuterna. Redan vid 19.26 var första perioden över och det var Vimmerbys i särklass snabbaste period den här säsongen. Det har inte Vimmerby varit nära tidigare denna säsong.

Alla spelade med alla i sargat VH

Vimmerby Hockey fick klara sig utan flera nyckelspelare borta mot pressade klassikerklubben Södertälje SK. Arvid Caderoth är avstängd i två matcher, Filip Fornåå Svensson skadad och Oscar Davidsson fick sent lämna återbud. Det gjorde att Vimmerby fick spela med kort om folk och sätta upp backen Alfred Hjälm som fjärdecenter. Alla VH-spelare spelade med alla och hamnade i olika konstellationer.

För klena framför eget mål

Efter en pigg inledning på matchen blev Vimmerby oerhört små och klena framför eget mål, svarade för svaga ingripanden i egen zon och hamnade i ett tungt 0–3-underläge. Just där och då trodde nog ingen att Vimmerby skulle komma tillbaka målmässigt och ha 3–3 på tavlan i slutet av tredje perioden. Vid Södertäljes 4–3 vann nyförvärvet Teemu Väyrynen kampen framför kassen och petade in pucken.

Uteblivna slutforceringen

Vimmerby hämtade upp 0–3 till 3–3 och släppte in 3–4 i slutet av andra perioden. Jakten på en 4–4-kvittering uteblev då Vimmerby hade svårt att ta sig in i offensiv zon och skapa tryck mot Södertälje som gjorde det bra med att tajta till spelet i mittzonen och ligga på rätt sida när Vimmerby gick framåt. Vimmerby lyckades bara få iväg ett skott på mål i tredje perioden och det var inget som var speciellt farligt.

Spelare måste in i VH-truppen

Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson och Oscar Davidsson saknades för Vimmerby i Scaniarinken i afton. Ett något sargat Vimmerby orkade inte störa Södertälje på allvar. Eric Karlsson berättade efter matchen att Oscar Davidssons frånvaro beror på att han ska spela med HV71 mot Örebro HK i morgon. Det är lite lurigt att förlita sig på lån.

Det är tydligt att Vimmerbys trupp måste förstärkas för att man ska klara numerären i de kommande matcherna och för att man inte ska hamna i en liknande situation igen.