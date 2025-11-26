Sargat Vimmerby aldrig nära – så lyder beskedet om Davidsson

Eric Karlsson var missbelåten med mycket borta mot SSK. Foto: Rickard Johnston

Ett pressat Södertälje SK tog tre tunga poäng. För Vimmerbys del var det värsta tänkbara utgång av matchen i Scaniarinken. – Vårt spel och vår prestation räcker inte till, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey hade möjlighet att stämma i bäcken och rycka från Södertälje SK på nedflyttningsplats inför onsdagskvällens drabbning i Scaniarinken.

Förutsättningarna försämrades kraftigt av att VH fick klara sig utan både Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson. Än värre blev det under själva matchdagen när Vimmerby fick veta att Oscar Davidsson skulle till Jönköping och förbereda sig för match med HV71 i morgon.

– Vi tog ett medvetet beslut att inte plocka in någonting, utan att gå tunnare på folk. Då blir det omkastningar och man försöker hitta vägar framåt. Det blir rörigare än vanligt, men det är ingen ursäkt. Vår prestation är inte helt tillräckligt bra. Punkt slut, säger Eric Karlsson.

Vad vet ni om Oscar Davidssson framåt?

– Han spelar med HV i morgon och det är det vi vet. Sedan får vi se inför fredag, men troligen är han borta resten av veckan.

Arvid Caderoth är med säkerhet borta på grund av sin avstängning och sannolikt även Filip Fornåå Svensson.

Kommer du trycka på för att få in fler kroppar?

– Ambitionen, om Oscar inte kommer tillbaka på fredag, är att låna något på kort sikt.

Hur ser du på situationen överlag kring att plocka in något?

– Det är nästan alltid så att antingen har man alla friska och hela eller så kommer det en grej och så blir det fler. Vi har varit förskonade hela säsongen och det är en del av sporten. Det är ingen ursäkt. I dag får Pärna (Martin) och "AP" (Adam Petersson) chansen. Jag tycker Pärna gör det okej och Adam gör en bra insats.

"Frustrerande att vi inte gör det bättre"

Vimmerby hamnade i ett tidigt 3-0-underläge borta mot nästjumbon SSK. Detta i vad Eric Karlsson såg som gästernas bästa period i matchen.

– Jag tycker vår första del av matchen är vår bästa del. Vi är lugna med pucken och det är tufft såklart att de får 3-0 där, säger Eric Karlsson.

Vimmerby åt sig ikapp och kvitterade till 3-3 en bit in i den andra akten, men i stället för att sätta press på hemmalaget genom att hålla 3-3 till periodvilan fick Södertälje trycka in 4-3 innan 40 minuter var spelade.

– Det är starkt av oss att komma tillbaka och givetvis kunde det blivit annorlunda. SSK är i en pressad situation, men vårt spel och vår prestation är inte tillräckligt bra och räcker inte till. De är klart bättre över 60 minuter och det är frustrerande att vi inte gör det bättre.

Vad är det som inte fungerar?

– De är starkare generellt i alla kamper och vi får jaga väldigt mycket. När vi vinner pucken så är vi väldigt trötta. Vi har fått jaga mycket och då blir det överlevnadsinstinkt och så skickar man ut pucken. Vi kommer inte alls upp i det flow utan och med puck som vi haft tidigare.

Annons:

Noll slutforcering

Vimmerbys slutforcering i den tredje perioden fanns inte. Ett skott mäktade bortalaget med sista 20.

– Vi skjuter tre skott sista 40 och det är inte tillräckligt bra. Så är det. Vi kommer inte upp i nivå och SSK kontrollerar spelet på ett bra och tryggt sätt. SSK gör en bra match och vi räcker inte till. Punkt slut. Nu är det bara att ladda om. Det är inte mycket att fastna i här.

I den mycket jämna hockeyallsvenska tabellen placerar sig VH nu på elfte plats med en poäng ned till nästjumbon Södertälje. Upp till åttondeplacerade Östersund skiljer det dock bara två poäng.